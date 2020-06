Adriana Volpe e Roberto Parli in crisi?/ Lui non risponde al gossip: “Chiedete a lei”

Cosa sta realmente accadendo tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli? Nonostante la conduttrice smentisca le voci di crisi, lui accende il gossip con alcune risposte social che fanno sospettare che la situazione non sia proprio quella che ha rappresentato la Volpe. Roberto Parli si è infatti ritrovato a rispondere a uno dei tanti commenti sospettosi sulla loro relazione: “Non ho capito perché non stai con Adriana e tua figlia hai una moglie e una figlia bellissime e dolcissime il tuo comportamento è proprio strano”, ha infatti scritto un follower. La risposta di Parli ha inevitabilmente acceso il gossip: “Gira la domanda a lei”, ha infatti scritto, facendo dunque capire che la possibile ‘colpa’ di questa situazione sia proprio della Volpe.

Adriana Volpe parla della crisi con Roberto Parli

D’altronde Adriana Volpe non ha negato in una recente intervista di aver avuto qualche momento no col marito Roberto Parli. “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. – ha infatti dichiarato la conduttrice – Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto.” Adriana ha così aggiunto di aver bisogno di un po’ di tempo per riassettare la loro vita insieme: “Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA