Adriana Volpe e Sonia Bruganelli “Non andranno d’accordo al GF Vip”/ Parla Signorini!

A settembre si riaccendono le luci nella Casa del Grande Fratello Vip ma i riflettori saranno inevitabilmente accesi e abbaglianti sulle due nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Due caratteri molto diversi che, secondo Alfonso Signorini, non coesisteranno sempre in modo pacifico. Il conduttore del reality di Canale 5 ne è convinto, tanto che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Andare d’accordo? Ne dubito. – e ha così spiegato che – Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia disincantata e cinica il giusto. Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio”. Le premesse per uno studio infuocato, insomma, ci sono già tutte, d’altronde, seppur con caratteri diverse, entrambe hanno il dono della schiettezza.

Marcello Cirillo "Adriana Volpe opinionista al GF? Sia se stessa"/ "Io e Arbore.."

Alfonso Signorini lancia nuove indiscrezioni sul Grande Fratello Vip

Non è l’unica indiscrezione che Alfonso Signorini ha regalato sulla prossima edizione. Il conduttore del Grande Fratello Vip è pronto a puntare sui giovani ma non per forza provenienti dal mondo dei social: “Non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazze e ragazzi, tra loro molto diversi”, ha chiarito. Infine ha aggiunto: “Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto”.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli “Basta coi pipponi sull'igiene”/ Critiche per una scarpa sul tavoloSonia Bruganelli e Adriana Volpe opinioniste del Grande Fratello Vip?/ Scoop di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA