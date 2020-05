Adriana Volpe e Zequila, Roberto Parli: “Non c’è stato nulla”/ “Lei me l’ha giurato!”

Pubblicità

Il presunto flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila ha creato nella Casa del Grande Fratello Vip un vero e proprio putiferio. L’attore ha parlato di una presunta relazione avuta con la conduttrice 25 anni prima, ma lei ha smentito con durezza e convinzione. Ne sono scaturite liti conclusesi con un passo indietro di Zequila, più per evitare ulteriori discussioni che per una reale convinzione della versione della Volpe. In tanti si sono però chiesti, e si chiedono ancora oggi, quale sia il pensiero di Roberto Parli, marito di Adriana, in merito a questa vicenda. La risposta è arrivata sotto l’ultimo post pubblicato da Parli su Instagram: “Io non conoscevo lei 25 anni fa”, ha spiegato, aggiungendo inoltre che Adriana “Prima di entrare, mi ha giurato che non c’era stato nulla con Zequila. Quindi a me basta questo”.

Pubblicità

Roberto Parli nega il flirt tra Adriana e Zequila, ma su Andrea Denver…

Dunque Roberto Parli pare non sia rimasto particolarmente infastidito dalle dichiarazioni di Antonio Zequila su Adriana Volpe. Non pare sia stata invece la stessa cosa per l’amicizia nata nella Casa tra sua moglie e Andrea Denver, che lo avrebbe fatto ingelosire non poco. A proposito, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, Andrea è tornato a parlare di Adriana, dichiarando: “Al di fuori degli apprezzamenti che le ho fatto più volte pubblicamente, Adriana rappresenta il mio ideale di donna sia esteticamente sia per le spiccate qualità personali.” ha ammesso il modello. E ha inoltre aggiunto: “Lei mi ha dato tanto sul piano umano, era un piacere ascoltarla e passare del tempo insieme. Sapeva darmi forza e consigliarmi su tantissime cose… è davvero molto sensibile e sono convinto sia un’ottima mamma”. Cosa penserà Roberto Parli di queste nuove dichiarazioni su sua moglie?



© RIPRODUZIONE RISERVATA