Adriana Volpe/ “Giancarlo Magalli pensavo fosse una persona meravigliosa” (Verissimo)

Adriana Volpe ospite a Verissimo di Silvia Toffanin nella puntata, in replica, di sabato 28 marzo 2020. Dopo la sospensione del rotocalco televisivo per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, Mediaset ha pensato bene di allietare i telespettatori riproponendo “Verissimo – Le Storie”, ossia alcune delle interviste più belle ed emozionanti di questa edizione. Tra queste spazio anche a quella esclusiva rilasciata dalla ex conduttrice Rai a poche settimane dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove è stata una delle protagoniste indiscusse. La Volpe si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin ripercorrendo alcuni dei momenti più belli della sua carriera artistica. “In questi vent’anni ho avuto l’opportunità di fare il mio cammino professionale accanto a persone come Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci che mi hanno insegnato questo lavoro, per cui sono serena: mi hanno contattato in tanti e sono pronta per provare un nuovo cammino” ha detto la Volpe.

Adriana Volpe: “Giancarlo Magalli? pensavo fosse una persona meravigliosa”

La carriera di Adriana Volpe l’ha portata poi a lavorare a I Fatti Vostri, uno dei programmi cult e più amati del piccolo schermo. Durante questa lunghissima esperienza, durata circa otto anni, la conduttrice si è ritrovata a lavorare con Giancarlo Magalli con cui la collaborazione lavorativa ha avuto dei risvolti davvero inaspettati. Tra i due, infatti, è scoppiata una vera e propria diatriba mediatica poi conclusasi nelle aule dei tribunali. Un momento davvero difficile per la vita personale e professionale della conduttrice che a Verissimo ha raccontato: “sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. In realtà la mia esperienza non ha cavalcato quell’onda”. La Volpe, infatti, rivivendo la sua esperienza lavorativa al fianco di Giancarlo Magalli non si è tirata indietro nell’affermare: “io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. Sono la collega che è durata più anni accanto a lui, ma dal terzo anno in poi tentava sempre di cambiare il team. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi”.

Lite Adriana Volpe-Giancarlo Magalli: cos’è successo?

La querelle tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è scoppiata a I Fatti Vostri per via di una battuta che poi è degenerata in una vera e propria lite mediatica. “Sei una rompip…” la prima frase shock pronunciata dal conduttore contro la Volpe, ma non solo visto che Magalli ha proseguito con altre accuse infamanti come “non parlo con le bestie” e “Adriana lavora da 20 anni grazie a una persona sola”. Parole che hanno fatto tanto male alla conduttrice che a Verissimo ha confessato: “queste parole mi hanno profondamente ferito. Feriscono me, mio marito e anche mia figlia, che tra qualche anno navigherà da sola su Internet e le potrà rileggere chiedendosi: perché? Queste frasi da una persona intelligente come Magalli non te le aspetti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA