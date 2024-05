Adriana Volpe ha un nuovo compagno?/ Carriera e vita privata della conduttrice: “Vorrei un uomo capace di…”

Adriana Volpe, chi è e carriera: il successo in Rai e il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe sarà protagonista oggi pomeriggio di un’intervista ai microfoni della collega Caterina Balivo, su Rai1, nel salotto de La volta buona. La conduttrice è uno dei storici volti della Rai e, soprattutto tra gli anni ’90 e 2000, è stata al timone di programmi cult dell’azienda. Era proprio il finire degli anno ’90, il 1999 per la precisione, quando fu scelta per la conduzione di Mezzogiorno in famiglia su Rai2, programma timonato sino al 2009. In quell’anno, poi, passò a I fatti vostri sempre su Rai2, che condusse fino al 2017 al fianco di Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo.

Negli ultimi anni, poi, la conduttrice ha incrementato le sue esperienze televisive spaziando tra Mediaset e Rai e avvicinandosi anche ai reality. Nel 2020, in particolare, è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip e nella stagione 2021/22 ha fatto ritorno nel programma, nelle vesti di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Adriana Volpe, ad oggi, è impegnata su Rai2 al timone di Cerchiamo te: missione lavoro, trasmissione di cui è anche autrice.

Adriana Volpe ha un nuovo compagno? La vita privata della conduttrice

Ma che cosa sappiamo, invece, della vita privata di Adriana Volpe? La conduttrice è stata sposata per due volte, ma in entrambe le circostanze i matrimoni sono naufragati. Il primo è stato celebrato con l’imprenditore Chicco Cangini nel 2000 ma è durato pochi mesi, il secondo è arrivato con l’imprenditore Roberto Parli nel 2008: dalla loro unione è nata anche una figlia, Gisele, nel 2011, ma alla fine la coppia è naufragata con la separazione nel 2020.

Ad oggi, però, Adriana Volpe ha un nuovo compagno? Al momento tutto tace e non sono usciti nuovi gossip sulla vita sentimentale della conduttrice. D’altronde lei stessa aveva rivelato, in un’intervista a Gente nel giugno 2023, di essere single: “Sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance. Vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca“.

