ADRIANA VOLPE/ Il caso Magalli e la crisi con il marito (Da noi a ruota libera)

“Una cosa che salvo del 2020 è la solidarietà che gli italiani hanno dimostrato in molti momenti di quest’anno”. Esordisce così Adriana Volpe, ex modella e conduttrice tra le più famose del piccolo schermo, in una delle sue ultime interviste rilasciate a Tv8. Proprio Tv8 è stata la rete che le ha dato fiducia in questo 2020, affidandole la conduzione – in coppia con Alessio Viola – di uno dei programmi attualmente di punta del suo palinsesto: Ogni mattina. L’esperienza al timone di Ogni mattina le ha permesso in qualche modo di riscattarsi dopo le critiche mosse nei suoi confronti dall’ex collega Giancarlo Magalli, con cui – com’è noto – non ha mai avuto un rapporto facile. Messo da parte quel capitolo della sua vita, oggi, Adriana è pronta a inaugurarne un altro. E del 2020 dichiara di voler buttare anche un’altra cosa: “La parola ‘lockdown’”, afferma con un sorriso.

Maria, nonna di Adriana Volpe, compie 100 anni

Per il resto, in questo periodo, molti italiani hanno dato il meglio di loro, mostrandosi solidali e rispettosi del dolore che tante famiglie hanno vissuto (quello legato alla malattia oppure alla perdita di un proprio caro). Adriana Volpe gliene rende merito, evidenziando la coesione con cui quasi tutti hanno lavorato nei mesi più complessi soprattutto sul fronte ospedaliero. A quanto risulta, la sua famiglia non è stata colpita direttamente dal Covid e anzi, negli ultimi giorni, ha avuto modo di riunirsi ‘virtualmente’ per festeggiare i cento anni della nonna Maria. Quest’ultima risiede in provincia di Salerno, ad Acquavella, frazione del comune di Casal Velino, e Adriana – evidentemente – non ha potuto raggiungerla per celebrare con lei la lieta ricorrenza. In compenso, Maria viene spesso citata dalla nipote vip in televisione, motivo per cui è anche abbastanza nota in paese.

Adriana Volpe e la crisi con il marito Roberto Parli

Un altro fatto ha caratterizzato (questa volta tristemente) il 2020 di Adriana Volpe: si tratta della crisi con il marito Roberto Parli, imprenditore a cui è legata dal 2008 e con cui ha avuto la sua unica figlia Gisele. Complice il lavoro di lei, i due vivono tuttora in due città diverse – lui a Lugano e Adriana a Roma – e non si vedono molto spesso. “Da tempo navighiamo a vista”, ha dichiarato la Volpe al settimanale Nuovo, per poi specificare: “Io non sono andata a vivere con lui per ovvi motivi. Neanche Roberto, però, mi ha chiesto se poteva venire a Roma”. In ogni caso, noi le auguriamo di poterci tornare al più presto insieme.



