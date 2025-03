Adriana Volpe ha di recente ritrovato l’amore al fianco di un uomo conosciuto ma molto lontano dal suo mondo. Lui si chiama Dario Costantini ed è molto conosciuto in ambito economico, avendo guidato per diversi anni la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. Quando ha conosciuto Dario Costantini, in occasione di un’intervista, Adriana Volpe si era lasciata alle spalle il matrimonio con l’ex marito Roberto Parli, padre della sua unica figlia, Gisele. I due erano stati insieme dieci anni e dopo il divorzio del 2021, Adriana pensava che non sarebbe più riuscita a provare certe emozioni. Anche perché la storia con Parli si è conclusa molto male, con una denuncia. Il tutto sarebbe partito dalla sua partecipazione al Grande Fratello che il marito di Adriana Volpe non avrebbe preso affatto bene.

Quando è tornata a casa, infatti, la conduttrice ha trovato un uomo diverso, molto aggressivo. “Mi insultava e minacciava, anche in presenza della bambina. Ho vissuto nel panico, non riconoscevo più l’uomo che ho sposato e di cui mi ero innamorata” ha raccontato Adriana Volpe. Parole e accuse molto gravi che ha formalizzato in una denuncia e che poi hanno portato al divorzio. Dopo essersi separata, dunque, Adriana Volpe ha vissuto momenti difficili fino a quando non è tornata a provare le farfalle nello stomaco per un altro uomo, l’imprenditore e manager Dario Costantini.

Adriana Volpe, la storia d’amore con Dario Costantini: “È entrato in punta di piedi”

“Ha saputo conquistarmi con gentilezza, è entrato in punta di piedi e si è accostato con delicatezza” ha raccontato Adriana Volpe parlando del compagno Dario Costantini, che ha conosciuto durante un’intervista in tv. Come spiegato dalla conduttrice, infatti, sono stati i suoi occhi a colpirla e per questa ragione i due si sono scambiati i contatti e hanno cominciato a sentirsi, anche se lei inizialmente voleva andarci piano perché scottata dopo il momento difficile che aveva vissuto. Ora le cose sembrano andare meglio e Adriana Volpe è finalmente felice insieme a Dario Costantini.