Quando le lacrime sono un piacevole luccichio nello sguardo non può che esserci di mezzo l’amore nella sua forma più viscerale; Adriana Volpe, ospite oggi a La Volta Buona, non ha fatto segreto delle emozioni quasi inaspettate che sta provando in queste settimane al fianco del suo nuovo compagno, Dario. Un rapporto che sta coltivando con discrezione ma Caterina Balivo non poteva non indagare sul prosieguo della liaison dopo le nuove foto pubblicate dalla conduttrice.

“Le nuove foto con il mio compagno Dario? Ormai abbiamo anche delle uscite ufficiali”, scherza così Adriana Volpe a proposito della liaison ormai alla luce del sole prima di lasciarsi andare ad una evidente commozione. “ C’è una cosa che mi emoziona di lui, cioè quando mi dice: ‘Vieni qua, vieni a casa’. E’ un regalo della vita”.

Adriana Volpe a La Volta Buona: “Davvero tanto felice al fianco del mio compagno Dario…”

Adriana Volpe non si nasconde; per lei, questo amore travolgente per il compagno Dario, è qualcosa che temeva la vita non avesse più intenzione di donarle. “Pensavo che non mi sarebbe più capitato, sono stata tanti anni single; non credevo più di potermi emozionare. L’amore è un privilegio, puoi avere anche la persona perfetta o giusta al fianco ma può non scattare il coinvolgimento”. La conduttrice – sempre a La Volta Buona – ha poi aggiunto: “E’ un’alchimia, come quando ti emozioni per un semplice messaggio di una persona; con lui è successo da subito… Sono davvero tanto felice”.