La puntata odierna de La Volta Buona è stata inaugurata dal tema dei tradimenti che tanto infiammano in queste ore e non solo la cronaca rosa. Tanti ospiti come sempre in studio e in particolare Adriana Volpe per un racconto personale decisamente fuori dal coro. Mentre si disquisisce di infedeltà, di storie finite male, Caterina Balivo la accoglie subito con parole che ‘stonano’ – positivamente parlando – con il tema dei tradimenti: “Sono felice di annunciare Adriana Volpe che da qualche mese ha un nuovo amore”.

Dopo il lieto annuncio, Caterina Balivo ha deciso di indagare sulla nuova realtà sentimentale di Adriana Volpe e sul procedere della liaison con il nuovo compagno Dario Costantini. “Siamo proprio all’inizio della nostra storia, penso sia la persona più seria e posata che io abbia mai incontrato nella mia vita”. Parole più che al miele da parte della conduttrice che ha poi trattenuto a fatica la commozione quando a La Volta Buona è stato mostrato il fatidico primo incontro.

Adriana Volpe emozionata a La Volta Buona per il primo incontro con il compagno Dario Costantini

“E’ successo tutto lì, stavo facendo l’intervista e lo guardavo negli occhi; vedevo oltre, quella profondità di sguardo… Ho sentito Cupido che lancia una freccia, trafitta”. Queste le parole di Adriana Volpe a La Volta Buona a proposito del primo incontro con il nuovo compagno Dario Costantini. Tutto è infatti partito da un’intervista, da un momento professionale; ma proprio in quegli attimi la conduttrice ha avvertito i bagliori di emozioni a tinte rosa: “Ho pensato: ‘Che persona profonda, seria…’. Conoscendolo mi ha colpito proprio la serietà, la sua riservatezza e garbo. Ha un grandissimo senso di responsabilità”.

Per Adriana Volpe si apre dunque un meraviglioso nuovo capitolo d’amore: dopo le sofferenze raccontate in passato, le parole al miele per il nuovo compagno Dario Costantini mettono in evidenza come l’aver trovato un nuovo baricentro sentimentale che quotidianamente le regala emozioni importanti.