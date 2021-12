Adriana Volpe imita e attacca Alex Belli “Narcisista”/ “È stratega, troppo costruito”

Che Adriana Volpe abbia sempre avuto dei sospetti su Alex Belli e Delia Duran è ormai cosa nota. È stata lei al Grande Fratello Vip a manifestare i primi dubbi sulla coppia, facendo notare che non sono davvero marito e moglie. I suoi sospetti Adriana li ha ribaditi nel corso di una chiacchierata a Casa Chi, durante la quale ha anche imitato Alex Belli.

L’opinionista del GF Vip è partita raccontando ciò che l’ha portata a mettere in dubbio l’attore: “Ci sono delle incongruenze, degli aspetti che appaiono proprio costruiti, scritti, anche quella con Delia sembra recitata… si sono posti davvero in maniera sbagliata.”, ha ammesso Adriana, continuando poi con parole critiche nei confronti di Alex, per lei “Costruito” oltre che “grande stratega”.

“È un grande narcisista e sa che ad ogni azione corrisponde una reazione, quindi se fa qualcosa di eclatante viene montato un video.” ha continuato Adriana Volpe, parlando di Alex Belli. “Lui lo fa proprio per narcisismo, non perché è preso da Soleil che, a sua differenza, vedo più autentica. Per me lei ha preso una bella tranvata per lui”, ha ancora aggiunto l’opinionista, ritenendo invece veritiero il sentimento di Soleil per lui. Adriana ha poi imitato il modo di parlare di Alex, sottolineando tutte le incongruenze del suo comportamento: “E prima “mi sono innamorato di te” e poi “Soleil è stanca, travisa le cose” e poi “io resetto tutto quando esco” Alex ma lo impariamo bene questo copione o no?”

