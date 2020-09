Adriana Volpe incastra Antonella Elia: “Io falsa? Ecco le chat!”/ “L’amicizia è…”

Antonella Elia lancia l’accusa, Adriana Volpe replica a tono. È quanto accaduto oggi a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dall’opinionista del Grande Fratello Vip al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni sulla conduttrice di Ogni Mattina. “L’amicizia è una cosa seria… Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano di te…” Parole che non sono andate affatto già ad Adriana che ha allora deciso di fare un lungo video, poi pubblicato su Instagram, in cui le risponde. “Forse è arrivato il momento adesso di replicare ad Antonella Elia perché ne ho sentite veramente troppe.”, ha allora esordito la Volpe. Così parte analizzando l’intervista della Elia, che dichiara di aver mandato un messaggio ad Adriana per chiederle dell’uso di fornelletto per il semipermanente senza ricevere da lei alcuna risposta. “Fasullo! – risponde la Volpe – Andiamo a vedere, perché io la chat ce l’ho! Il 27 di aprile effettivamente mi manda questa bellissima fotografia di un fornelletto che le hanno dato. E mi chiede come si usa. Io non solo le rispondo per iscritto e lei mi ha ovviamente risposto, quindi lo ha letto. Ma le ho anche risposto vocalmente!” e lo fa sentire proprio nel video.

Adriana Volpe asfalta Antonella Elia: “Io amica fasulla? Ecco le chat!”

È solo l’inizio della lunga replica di Adriana Volpe ad Antonella Elia, che ha inoltre dichiarato di averle chiesto di uscire senza ottenere risposta. “Secondo me ti sei confusa tesoro mio! – le parole della conduttrice – Perché io mi ricordo benissimo di averti scritto: ‘Ciao Antonella, come stai? Prossima settimana ci vediamo?’. E lei mi ha anche detto: ‘Si si!’ con tanto di smile.” E non è finita qui. La volpe infatti continua: “Ho anche letto che lei si è lamentata che io non le abbia fatto neanche un in bocca al lupo per l’inizio del programma. Il GF, quel programma, io ce l’ho nel cuore. In quella casa ho lasciato un pezzo del mio cuore. E quando è iniziata la nuova edizione io ho fatto un grandissimo in bocca al lupo a lei, a Pupo e anche a Signorini. Potete andare a vedere anche sulla mia pagina social. E ho messo anche un sacco di like via via.” Così Adriana ha concluso con una domanda provocatoria: “Ma la domanda è: Antonella, ma tu mi hai fatto un in bocca al lupo al programma Ogni Mattina?”





