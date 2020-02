Adriana Volpe/ La lite tra Patrick e Antonella Elia la spiazza (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe è in crisi e in questi giorni al Grande Fratello Vip 4 ha cercato di capire come prendere Antonella Elia per il verso giusto. La conduttrice infatti si è ritrovata in contrasto con la showgirl per via della simpatia/antipatia nei confronti di Patrick Pugliese. La Volpe infatti ha stretto un legame con l’ex gieffino, mentre la Elia ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti e ora lo odia. “Come faccio a far capire ad Antonella, che si aspetta una presa di posizione da me, che se sono sua amica non significa che non posso dare confidenza a Patrick?”, ha chiesto Adriana ad Andrea Montovoli. L’attore crede che la presentatrice si stia facendo troppi problemi e che in realtà dovrebbe agire come meglio crede. “È un’imposizione che non esiste, qua poi hai un obbligo di convivenza”, ha aggiunto Andrea Denver. Il problema per la Volpe però rimane: nutre una profonda stima sia per Antonella sia per Patrick e non vuole fare una scelta. Soprattutto perchè ai suoi occhi non è successo nulla di grave da giustificare una presa di posizione simile. “Mi sembra quasi lo stesso problema di quando aveva litigato con Fernanda, che non voleva che ci parlassi”, ha aggiunto, “non voglio che se la prenda così male”. Vista la lite con la Elia, Adriana vorrebbe comunque chiarire. Non è escluso quindi che nelle prossime ore prenda per buono il consiglio di Denver, che l’ha invitata a cercare un confronto con la showgirl. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe

ADRIANA VOLPE DIVISA FRA PATRICK E ANTONELLA ELIA

Adriana Volpe è ormai un’anima in pena e il Grande Fratello Vip 4 non la sta di certo aiutando. Di fronte alla lite furente fra Patrick Pugliese e Antonella Elia, la conduttrice si è ritrovata a non poter prendere le parti di nessuno dei due. “Bisogna sentire sempre le due campane, io ho detto che avevano ragione entrambi perchè ognuno ha la sua verità”, ha detto a Paola Di Benedetto, “noi però non eravamo presenti e non lo possiamo dire”. Per l’ex Madre Natura invece non ci sarebbero grossi dubbi. Ha visto Patrick alterato e ha scelto di credere ad Elia, in quanto donna. “Se non c’è stata però è grave, Zequila dice di no”, ha aggiunto Paola. Adriana invece sembra dare per scontato che Pugliese possa davvero aver dato una spinta ad Antonella. Ciò non le ha impedito però di cercare un confronto con l’ex gieffino, per comprendere il suo punto di vista. Lo stesso tipo di dibattito sta avvenendo sui social in queste ore e le voci si sono elevate quasi tutte contro la Elia. Questa sera verrà mostrato il video incriminato? In caso affermativo, la Volpe potrebbe decidere di chiudere i ponti con la showgirl e mantenere intatta l’amicizia con Patrick.

