Adriana Volpe, l’ex Roberto Parli “Altro uomo nudo in casa”/ Lei “Ha gravi problemi”

Guerra tra Adriana Volpe e Roberto Parli. Dopo la fine del matrimonio, confermata qualche mese fa, gli ex coniugi, nelle scorse ore, sono stati i protagonisti di un botta e risposta durissimo. Roberto Parli, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post, poi cancellato, con cui ha rivolto gravi accuse alla moglie. Adriana Volpe, da parte sua, dopo aver letto le parole dell’ex marito, sempre su Instagram, ha replicato parlando di “gravi problemi”. A scatenare la guerra social tra Adriana Volpe e Roberto Parli è stato un post di quest’ultimo che ha pubblicato una foto di Adriana Volpe in compagnia di un amico. Pur senza fare il nome, Roberto Parli ha rivolto pesanti accuse nella didascalia che accompagnava la foto:

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”.

Adriana Volpe, dura replica all’ex marito Roberto Parli: “Ha dei gravi problemi”

La replica di Adriana Volpe al post dell’ex marito Roberto Parli, non si è fatta attendere. La conduttrice, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto di uno sfondo nero accompagnando il tutto da una didascalia in cui parla di ciò che ha scritto il marito. “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito” ha scritto la conduttrice a corredo della foto nera pubblicata su Instagram: “Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede“.

