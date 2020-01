ADRIANA VOLPE/ Lite con la Elia: “Non ho parlato di nomination” (Grande Fratello Vip)

Tutte (o quasi) contro Adriana Volpe. La nuova diretta del Grande Fratello Vip inizia proprio con la nota conduttrice al centro delle polemiche della Casa, in particolare al centro delle accuse di Antonella Elia. “Se lei pensa che io sia falsa va bene così” esordisce quest’ultima, in merito ad alcune dichiarazioni fatte da Adriana. Poi è la Volpe a spiegare la questione della pace tra Antonella e Fernanda, favorita proprio dal suo intervento e voluta, secondo la Elia, perché quest’ultima nominasse Rita e non Fernanda. “Io non ho convinto proprio nessuno. – ha esordito Adriana – Loro due non si sopportavano e non parlavano, Antonella e Fernanda. Io non ho proprio parlato di nomination! Quando due persone litigano questo fa televisione, ma invece far pace o far fare pace è già meno televisivo. Io ho semplicemente fatto ricordare a loro due che comunque c’era stato un momento di grande armonia!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Adriana Volpe contro tutti al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe contro tutti al Grande Fratello Vip 4: la conduttrice ha espresso la sua opinione in seguito ad alcuni ‘furti’ nella spesa. Sembra che alcuni concorrenti abbiano mangiato più di altri e che qualcuno si sia ritrovato persino senza razione di uova. A distanza di tante ore dalla riunione che ha acceso tanti animi, la conduttrice è ritornata quella stessa notte sull’argomento. “Normale che io magari mangio in una settimana sei yogurt e non due, ma ci sono tanti ragazzi a cui fa ca**re”, ha fatto notare la Volpe. Secondo quest’ultima, bisognerebbe razionare ma anche tenere in considerazione le abitudini alimentari di ciascuno. Peccato che poi abbia acceso alcune micce. La prima a sollevare dei dubbi è stata Paola Di Benedetto: “Ma se tu pensi questa cosa, perché non me l’hai detta l’altro giorno che abbiamo fatto la riunione?”, ha chiesto alla luce di quanto accaduto quella stessa mattina. La conduttrice ha ribadito quindi di non avere un reale problema con la distribuzione del cibo, ma Antonella Elia le ha fatto presente un certo dettaglio: “Ma perché ti sei lamentata questa mattina quando non hai trovato le tue uova…una scenata”. La Volpe ha quindi spiegato di aver detto la sua, ma quando ha tirato in ballo la stessa showgirl, per via di un ragionamento simile fatto in precedenza, è scattato lo scontro. “Sto litigio da galline è ridicolo…”, ha detto la Elia, chiamandosi fuori dai giochi e contestando la versione della Volpe, “non mettermi parole in bocca non mie“. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe.

Adriana Volpe, Grande Fratello Vip 4: Giancarlo Magalli nella casa?

Adriana Volpe sta per incontrare il suo acerrimo nemico nella casa del Grande Fratello Vip 4? Forse ci siamo: la voce di corridoio secondo cui Giancarlo Magalli sarebbe entrato nel loft è circolata fin da quando il cast è stato reso noto. La lite sembrava dietro l’angolo fin dalle prime settimane, ma i due conduttori ed ex colleghi non si sono incontrati. Cosa che invece potrebbe succedere nelle prossime puntate, forse persino stasera. A dirlo è una fonte vicina a Mediaset, riportata da Libero Quotidiano e che parla proprio di un faccia a faccia fra Magalli e la Volpe, a distanza di tanto tempo da quando la presentatrice ha deciso di querelare il volto noto de I Fatti Vostri. Intanto Adriana è finita nel mirino di Rita Rusic, con cui ha avuto diverse liti. “Ho fatto l’errore di essermi avvicinata a Rita”, ha detto agli altri concorrenti, “si parlava ancora di nomination e ho voluto esprimere il mio parere. Lei non mi ha nemmeno guardata e anzi mi ha chiesto di non usare il solito tono da maestrina”. Secondo gli altri invece il malumore della produttrice sarebbe da ricondurre a Valeria Marini oppure alla crisi dovuta alla nomination. Subito dopo la diretta dello scorso lunedì, Adriana e la Rusic infatti sono finite ai ferri corti. “Una che finchè non tira giù quel birillo non cambia idea”, ha detto la Volpe dopo la lite, “lei non mi guardava… ce n’era un altro che faceva così, che non mi guardava mentre parlavo [Magalli, ndr] ‘questo tono da maestrina fallo solo con Magalli’, un’altra bombardata”. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe.



