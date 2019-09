ADRIANA VOLPE/ “Magalli ha ferito me, mio marito e anche mia figlia” (Verissimo)

Il rapporto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non è mai stato idilliaco. Pur avendo condiviso lo stesso studio per quasi dieci anni, i due non sono mai andati molto d’accordo. Ospite a Verissimo, la Volpe torna a parlare della controversa vicenda che l’ha portata a scontrarsi con lui in tv, sui social e infine addirittura in tribunale. “Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare”, dichiara la conduttrice a Silvia Toffanin. “In realtà la mia esperienza non ha cavalcato quell’onda. Io – prosegue – non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. Sono la collega che è durata più anni accanto a lui, ma dal terzo anno in poi tentava sempre di cambiare il team. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi”. A partire dalla rottura del loro sodalizio professionale, sono scaturiti tutti i problemi che hanno reso precaria la sua situazione lavorativa.

Adriana Volpe e gli alti e bassi coi colleghi

Giancarlo Magalli avrebbe apostrofato Adriana Volpe in maniera decisamente poco carina. “Queste parole“, commenta Adriana, “mi hanno profondamente ferito. Feriscono me, mio marito e anche mia figlia, che tra qualche anno navigherà da sola su Internet e le potrà rileggere chiedendosi: perché? Queste frasi da una persona intelligente come Magalli non te le aspetti”. Nonostante il duro colpo subito da uno dei suoi colleghi storici, la Volpe non è per niente sfiduciata. Anzi, a Verissimo, confida di essere pronta a intraprendere una nuova strada: “In questi vent’anni ho avuto l’opportunità di fare il mio cammino professionale accanto a persone come Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci che mi hanno insegnato questo lavoro, per cui sono serena: mi hanno contattato in tanti e sono pronta per provare un nuovo cammino”. E chissà che l’addio a Mezzogiorno in famiglia non si trasformi in opportunità…

Il futuro professionale

Tra i possibili impegni di Adriana Volpe, il settimanale Oggi parla del reality show, format a cui la conduttrice ha sempre rifiutato di prendere parte. Il 2017 fu l’anno dell’invito del Grande Fratello Vip, che la Volpe declinò per stare vicina alla figlia in procinto di iniziare la scuola. Al marzo dello stesso anno risalgono anche le prime incomprensioni con Magalli. In una delle puntate de I fatti vostri, Adriana rivelò l’età del collega che a luglio avrebbe compiuto 70 anni. Lui non la prese affatto bene, e in quell’occasione l’accuso di essere una “rompi…”. E a chi gli diede del misogino, Magalli rispose rincarando la dose: nessun insulto alle donne, “che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…”.



