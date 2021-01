Adriana Volpe: “Mio parito Roberto Parli? Giselle il mio amore”/ “La verità è che…”

Adriana Volpe è pronta ad affrontare un nuovo anno nel corso del quale spera di restare fedele a se stessa, ai propri valori, continuando a dedicarsi al lavoro e alla figlia Giselle che definisce il “suo grande amore”. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola, la conduttrice affronta i rumors sulla presunta crisi con il marito Roberto Parli. Senza entrare nei dettagli, la Volpe parla di un periodo decisamente particolare della sua vita privata che sta affrontando a testa alza insieme alla figlia. “La verità è che, forse, sola con Giselle lo sono sempre stata, ma oggi ne ho piena consapevolezza”, racconta la conduttrice di Ogni Mattina. “Sono comunque grata alla vita e conquisto con tenacia il futuro giorno per giorno sforzandomi di cercare il bello nelle cose e nelle persone anche quando si fa veramente fatica perchè, come dico sempre, anche la notte più buia e profonda, ad un certo punto, lascia spazio all’aurora”.

ADRIANA VOLPE, IL GRANDE FRATELLO VIP E L’AMICIZIA CON STEFANIA ORLANDO

Adriana Volpe, dopo essere stata una protagonista indiscussa della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, continua a seguirlo con molto interesse ed indica in Tommaso Zorzi e Stefania Orlando i probabili finalisti. Al settimanale Chi, la Volpe ha anche parlato del rapporto con Stefania Orlando. “Siamo amiche e ci vogliamo davvero molto bene. Stefania, qualche giorno prima del suo ingresso, mi ha telefonato e mi ha chiesto dei consigli. Le ho detto di essere autentica, senza paura e senza compromessi e devo ammettere che è riuscita a tirare fuori il suo vero carattere“, ha spiegato Adriana che, su Antonella Elia contro cui si è scagliata Francesca Barra, ha detto – “Antonella è una persona sui generis. Ancora non ho ben capito il confine tra il personaggio e la persona. O la ami o la odi, di sicuro non passa indifferente. Eppure, nonostante tutto, confido ancora di conquistare un suo abbraccio”. Guardando al futuro, dopo un anno di cambiamenti iniziato con l’avventura nella casa del Grande Fratello e proseguito con il trasferimento a Milano, la conduttrice spera di continuare ad essere serena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA