Adriana Volpe, morto il suocero Ernesto Parli/ Il coronavirus la causa? (GF Vip)

Si è spento a 76 anni il suocero di Adriana Volpe, Ernesto Parli. L’uomo, padre di Roberto Parli, marito della onduttrice, sarebbe tra i contagiati da coronavirus. Ad annunciare la morte diverse testate sportive in quanto l’uomo era stato il presidente della società calciastica del Chiasso portando la squadra anche in serie A. Silenzio assoluto sui social sia da parte di Adriana Volpe che del merito Roberto Parli. Solo giovedì pomeriggio, la conduttrice aveva deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 2020. Nel salutare i compagni, la Volpe aveva dichiarato di dover tornare dalla sua famiglia per il suo ruolo di moglie e madre ripetendo più volte le parole “andrà tutto bene”. Probabilmente, le condizioni del suocero si sarebbero aggravate nelle ultime ore.

Adriana Volpe, morto il suocero Ernesto Parli: Signorini aveva parlato di gravi problemi di famiglia

Nell’annunciare la sua decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe non era entrata nel merito dei motivi. A spiegare, però, la sua decisione, è stato successivamente Alfonso Signorini che, nel corso di una diretta Instagram, ha parlato di gravi problemi di famiglia contro cui lottava da quindici giorni per poter restare in famiglia. “E’ stata informata costantemente in questi giorni e ha potuto parlare con il marito, ma ora la situazione si è aggravata ed è dovuta uscire dalla casa”, ha detto il conduttore del reality. Secondo quanto ha riferito anche Fanpage, il suocero della Volpe sarebbe stato contagiato da coronavirus all’inizio di marzo, ma negli ultimi giorni la situazione sarebbe precipitata. Al momento, tuttavia, la famiglia Parli non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA