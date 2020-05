Adriana Volpe/ “No a Temptation Island con Roberto Parli, con Denver solo amicizia”

Pubblicità

Adriana Volpe torna nuovamente allo scoperto. L’ex concorrente del Grande Fratello dopo le numerose interviste di questi giorni sui settimanali di gossip, ha chiacchierato con Giada Di Miceli, durante il programma di Radio Radio “Non succederà più”. Numerosi gli argomenti trattati, a cominciare dal marito Roberto Parli. Più volte in questi mesi si è parlato di una presunta crisi fra i due, ma la Volpe ha smentito a parole ma anche con i fatti, spiegando di essersi trasferita a Milano per questioni lavorative (a breve inizierà un nuovo programma su Tv8), ma anche per stare più vicino alla sua dolce metà. La Di Miceli ha quindi incalzato la conduttrice su una possibile partecipazione assieme al marito a Temptation Island: “No, ma no – la replica della Volpe – ringrazierei, però il Grande Fratello Vip è stato un reality che ho nel cuore e adesso ho voglia di vivermi la mia carriera da protagonista non da concorrente ma da padrona di casa, passami il termine”.

ADRIANA VOLPE: “DENVER? NON ALZIAMO POLVERONI…”

Non poteva non essere toccato l’argomento Andrea Denver, concorrente del Grande Fratello Vip che non ha mai nascosto i suoi apprezzamenti nei confronti di Adriana, definendola più volta la sua donna ideale: “Non alziamo polveroni – ha subito messo in chiaro la conduttrice – lo ha detto, ma anche tante volte nelle interviste. Ma è un modo per sottolineare l’amicizia che si è creata. Mi ha detto più volte che mi stima tanto. Donna ideale nel senso che cerca una donna con la mia voglia di vivere la vita. Tu devi conoscere la sua fidanzata – ha aggiunto la Volpe – è una ragazza straordinaria. Parallelamente alle parole lusinghiere che mi ha dato, avrai sentito anche le parole che ha speso per la sua fidanzata. Una dichiarazione d’amore meravigliosa. C’è una sana amicizia, e quindi è inutile calcare troppo”. Adriana ha quindi smentito per l’ennesima volta qualsiasi possibile flirt fra i due.

“SPERO DI INCONTRARE RITA RUSIC”

Infine, la Volpe ha voluto complimentarsi con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia nata fra le mura della casa più spiata d’Italia, per poi tendere la mano a Rita Rusic, sua “nemica” durante il reality show di casa Mediaset: “Ce l’ha con me perché l’ho nominata. A me è dispiaciuto. Ogni volta che andava via una persona comunque ti dispiace. Io con lei alla fine avevo pure legato, però quelle sono le regole del gioco. Mi dispiace che abbia ancora questo sentimento, io confido invece in un netto recupero. Io la contatterò, spero di poterla incontrare”. Di seguito il video dell’intervista





