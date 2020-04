Adriana Volpe “Non montate storie tra me e Denver”/ Silenzio sul marito Roberto Parli

Adriana Volpe replica ai rumors su una presunta crisi matrimoniale con il marito Roberto Parli e smentisce un presunto flirt con Andrea Denver. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la conduttrice che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha instaurato un legame forte con Andrea Denver, smentisce di aver avuto un flirt con il modello esortando tutti a non montare false storie sul suo conto. “Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una spada con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato. E già che ci sono, mi tolgo un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono!”, ha scritto la conduttrice. Poi lancia una frecciatina a chi continua a diffondere tali insinuazioni: “piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta!”, conclude ricevendo gli applausi dell’ex gieffina Carlotta Maggiorana.

ADRIANA VOLPE: SILENZIO SULLE VOCI DI CRISI CON IL MARITO ROBERTO PARLI

Nel fare chiarezza sul suo rapporto con Andrea Denver, Adriana Volpe non ha fatto riferimento ai rumors su una presunta crisi con il marito Roberto Parli. Nelle scorse ore, si sono diffusi pettegolezzi sul matrimonio della conduttrice che avrebbe smesso di seguire il marito su Instagram. A sua volta, anche Roberto Parli avrebbe tolto il like alla moglie. Un gesto che ha scatenato il gossip a cui, però, la Volpe preferisce non rispondere. Di fronte, però, alle voci insistenti su un flirt con Andrea Denver, nate dagli apprezzamenti che il modello le ha più volte fatto, Adriana ha ribadito l’infondatezza di tali voci. Roberto Parli, invece, continua a restare in silenzio e a non aggiornare il suo profilo Instagram dallo scorso 11 marzo.





