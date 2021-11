Adriana Volpe “Nuova fidanzata per Roberto Parli? Non mi interessa”/ “Ho visto ma…”

È di pochi giorni fa la notizia di un nuova presunta fidanzata per Roberto Parli. Dopo la fine del matrimonio con Adriana Volpe, l’uomo avrebbe ritrovato l’amore con Clarissa Tami, 38enne con la quale Roberto è stato immortalato dai paparazzi del settimanale CHI a Cernobbio, durante un pranzo al ristorante, poi successivamente a Milano intenti a fare shopping. Immagini che non hanno lasciato dubbi su una presunta frequentazione dei due.

Ma come l’ha presa Adriana Volpe? Fino ad oggi l’opinionista del Grande Fratello Vip aveva mantenuto il silenzio sugli scatti pubblicati dal settimanale di Alfonso Signorini, ma ha deciso di svelare ciò che pensa della nuova frequentazione dell’ex marito nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna.

Adriana Volpe, la reazione alla nuova fiamma dell’ex Roberto Parli

Adriana Volpe conferma di aver visto le foto del suo ex insieme alla presunta nuova compagna: “Sì, ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, – ha chiarito la conduttrice, spiegando che – quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere”. Adriana, dunque, si dice disinteressata alla vicenda in se, sperando comunque che l’ex compagno trovi una donna che gli dono equilibrio. Parole, dunque, molto pacate quelle di Adriana, la cui priorità, come tiene a sottolineare, è sempre sua figlia Giselle e la sua serenità.

