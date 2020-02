ADRIANA VOLPE/ Nuovo scontro con Rita Rusic? Intanto Magalli…. (Grande Fratello Vip 4)

Adriana Volpe sta per incontrare il suo antico rivale: Giancarlo Magalli. Nella puntata del Grande Fratello Vip 4 di questa sera, il conduttore entrerà nella Casa per un confronto aperto con l’ex collega. Dopo aver ricevuto querele e invettive dalla concorrente, Magalli ritornerà ancora una volta su quanto avvenuto durante le passate edizioni de I Fatti Vostri. Una visita che forse Adriana attende da alcune settimane e che oggi vedrà (forse) un epilogo. “Ho capito una cosa… i maschietti sulle zuppe… sono più pastaioli”, dice intanto la conduttrice a Clizia Incorvaia, parlando di cibo e preferenze degli amici. Adriana continua a interessarsi della spesa della Casa, nonostante le cocenti polemiche nate nei giorni scorsi proprio in merito al cibo e alla sua divisione. Con l’aiuto di Paola Di Benedetto, Adriana ha stilato a mente una possibile lista, valutando qualche ingrediente base da inserire nell’ordine. Spenta nel frattempo la lite con Rita Rusic, che anche durante l’ultima puntata non ha esitato a dire il suo pensiero: “Non ho mai avuto niente da dire, non ho mai litigato finché non è partita questa cosa contro di me ingiustificata”, ha detto la produttrice, riferendosi allo scontro vissuto alcuni giorni prima. “i giochetti da poveretta sono le cose di mettersi contro. Io non litigo con nessuno. Non ci conoscevamo prima, andavamo d’accordo all’inizio. Adesso non scorre più buon sangue”, ha aggiunto. A quanto pare la Volpe ha preferito prendere di nuovo le distanze da tutto ciò che è accaduto nella scorsa puntata. La Rusic però potrebbe ritornare per dire la sua.

“SONO FIERO DI TE”, LE PAROLE DEL MARITO

Adriana Volpe è sempre nei pensieri del marito, che attende all’esterno del Grande Fratello Vip 4. La conduttrice compare infatti in quasi tutte le foto che Roberto Parli ha deciso di pubblicare sui social. Anche nell’ultimo post, dove le augura un buongiorno e le manda un bacio. Nella foto, i due si baciano sulle labbra e sullo sfondo il Lagh da Cavloc, in Svizzera, dove il marito della Volpe si è recato anche per condividere il post. “Buona domenica ‘Cucc’, bacio”, aggiunge nel suo scritto. Clicca qui per guardare la foto di Adriana Volpe e Roberto Parli. Nelle ore successive alla scorsa puntata, Parli ha pubblicato invece una foto a tre con la moglie e la figlioletta. “Brava amore, passata indenne la prima serata di ieri. Sicuramente non era facilissimo mantenere la calma ed eleganza durante tutti quegli attacchi gratuiti, sono fiero di te”, scrive riferendosi allo scontro vissuto con Rita Rusic. I fan sono tutti dalla loro parte: a giudizio di molti, le altre concorrenti della Casa non avrebbero lo stesso fascino della conduttrice, soprattutto per quanto riguarda i modi di fare. Intanto la concorrente si interroga su Antonella Elia e sui suoi scontri con altre donne. A partire da Taylor Mega, con cui ha avuto da ridire nel programma di Piero Chiambretti. “Quello che noi vediamo… ma siamo sicuri che non sia un suo registro televisivo?”, ha detto la conduttrice parlando con Paola Di Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA