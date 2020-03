Adriana Volpe piange per il Coronavirus/ “Questa orrenda epidemia…” (GF Vip 2020)

Nonostante non siano bombardati 24 ore al giorno da notizie, immagini e informazioni sul Coronavirus, anche gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno capito con che cosa abbiamo a che fare. L’ultimo aggiornamento è arrivato in casa con Alfonso Signorini che, tramite un video, ha informato tutti di quello che sta succedendo nelle ultime ore. La disperazione adesso la fa da padrona anche in casa e anche la forte Adriana Volpe si è lasciata andare alle lacrime. La conduttrice nei giorni scorsi si era lasciata andare ad una serie di consigli ai suoi coinquilini invitandoli ad occuparsi di una sorta di corso di cucina o di ginnastica per tenere compagnia al pubblico a casa, ma ieri sera si è lasciata andare allo sconforto e alle lacrime. A causare il suo crollo è stata la lite tra Teresanna e Sossio Aruta con la prima rea di aver detto al suo coinquilino: “Sei un tamarro da Lido Mappatella”.

ADRIANA VOLPE IN LACRIME PER IL CORONAVIRUS AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

La cosa ha ferito Sossio Aruta fino alle lacrime ma proprio parlando con lui, Adriana Volpe a sua volta si è lasciata andare alle lacrime facendo presente ai suoi compagni di avventura che non dovrebbero litigare per cose futili e che anche andare a Lido Mappatella adesso per gli italiani sarebbe un lusso visto che sono rinchiusi in casa: “Ma chi se ne frega delle località balneari chic o meno. Io adorerei andare a Mappatella, spero di andare lì con la mia famiglia la prossima estate, perché significherebbe che questo schifoso Coronavirus è finito. Pensaci, se andremo a Mappatella vuol dire che abbiamo sconfitta questa orrenda epidemia, questo è l’importante. Io pagherei per andare a Mappatella adesso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA