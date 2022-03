Adriana Volpe, “pietra fallica” da Alex Belli/ “Ti serve” Signorini e Bruganelli…

Il ritorno di Alex Belli nello studio del Grande Fratello Vip 2021 regala la pagina più trash dell’ultima puntata. L’attore si è presentato con una serie di regali, dando vita ad una serie di doppi sensi hot. Si comincia con l’acchiapasogni regalato ad Alfonso Signorini: “Si chiama anche acchiappa share”, dice l’attore prima di chiedere quale sia il sogno del conduttore. “Il mio sogno? Non lo posso dire”, se la cava lui. Arriva il momento della rosa del deserto per Sonia Bruganelli, che commenta divertita: “Sei uno spettacolo”. Ma il top lo si raggiunge con Adriana Volpe, che forse si aspettava la lampada di Aladino, invece si ritrova una pietra dalle sembianze falliche.

“Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto. È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro”. Sonia Bruganelli si accorge del doppio senso, scoppia a ridere e fingere di andare via dallo studio. “Ne ha bisogno, hai fatto un pensiero meraviglioso, le piace”, ha detto l’opinionista.

Alfonso Signorini si prende la “pietra” di Adriana Volpe

“Ti dico cosa mi sembra? Oh tesoro… So come tenerla, come afferrarla, capito? Spiegami i segni, che simboli hanno?”, la reazione di Adriana Volpe mentre tutto lo studio del Grande Fratello Vip scoppia a ridere. Sonia Bruganelli la provoca chiedendole di far vedere bene al pubblico la statua ‘fallica’. A questo punto interviene Alfonso Signorini che fa uno scambio tra il suo acchiappasogni e la pietra di Adriana Volpe. “Ma ti ho portato l’egiziano anche!”, sbotta Alex Belli. “Tu mi hai chiesto cosa sogno… E chi lo molla più questo. Solo una matta come me”, risponde divertito Alfonso Signorini.

