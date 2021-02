Adriana Volpe, pronta a scendere in politica/ “Contro le disparità di trattamento”

Adriana Volpe ha rilasciato una lunga intervista a Gay.it in cui ha parlato della nuova edizione di “Ogni Mattina”, di “Grande Fratello Vip” e del suo legame con il mondo LGBT. La conduttrice ha detto di essere molto orgogliosa del morning show “Ogni Mattina”, in onda dal lunedì al venerdì, alle 9.45 su Tv8: “Ad oggi non esiste nella tv italiana un programma di daytime di ben quattro ore di diretta, da moltiplicare per cinque giorni alla settimana. “Ogni Mattina” è un programma fresco, aperto alle idee di tutti e, soprattutto, inclusivo e rispettoso delle scelte altrui”. La giornata di Adriana Volpe gira intorno al suo programma, ma la conduttrice è anche una madre molto presente: accompagna la figlia Gisele a scuola, la va a riprendere e fa i compiti con lei. Lo scorso anno Adriana Volpe ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha attirato le simpatie del pubblico da casa: “È stata un’esperienza importante per la mia carriera, ma anche per la mia vita personale. E porto nel cuore, ancora oggi, molte delle persone che mi hanno accompagnato durante quel viaggio”. Oggi, ovviamente, fa il tifo per la sua amica e collega Stefania Orlando.

Adriana Volpe pronta a scendere in politica contro le discriminazioni

Adriana Volpe è da sempre molto sensibile alle questioni del mondo LGBTQ: “Ho da sempre un gran feeling con chi ha il coraggio delle proprie idee e con chi si mostra per quello che realmente è. Amo la verità delle persone e non c’è lusso più grande che vivere di questo”, ha detto a Gay.it, ricordando che il suo migliore amico è gay. La conduttrice ha aggiunto di apprezzare molto il Pride e che se le dovessero chiedere di fare la madrina della manifestazione accetterebbe con grande onore. Adriana Volpe ha dichiarato di essere favorevole alle adozioni di single e coppie dello stesso sesso: “Bisogna valutare con estrema attenzione la capacità genitoriale di chi adotta. Si parla della serenità dei più piccoli ed è nostro dovere proteggerli e farli crescere in un ambiente sano”. Infine la conduttrice di “Ogni mattina” non ha escluso la possibilità di scendere in politica nel futuro: “In questi anni ho incontrato disparità di trattamento nei confronti delle donne e delle persone appartenenti alla comunità lgbtq che vanno rimosse assolutamente dal nostro sistema. E se potesse essere utile il mio contributo personale, sarei prontissima”.



