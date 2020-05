Adriana Volpe/ “Riparto da Milano e da Tv8, Roberto e Giselle sono la mia vita. La verità su Magalli…”

Pubblicità

Adriana Volpe è pronta a tornare in televisione alla conduzione di un nuovo programma. Dopo anni passati lontano dal piccolo schermo, la conduttrice è di fatto rinata dal punto di vista artistico grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. Un’edizione, quella conclusasi poche settimane fa, che probabilmente avrebbe anche potuto vincere se non avesse ricevuto la tragica notizia della morte del suocero. Fatto sta che a breve, in vista dell’estate, partirà la nuova avventura su Tv8, un programma “fresco”, come ha spiegato nelle ultime uscite la stessa Adriana, e di cui, parlando in queste ore con il settimanale Oggi, ha aggiunto: «mi darà l’opportunità di spiccare il volo, oggi ho tutti gli strumenti, ho davvero un’occasione straordinaria. Sono riconoscente alla Rai ma è il mio passato». Il nuovo programma partirà dalla fine di giugno su Tv8, scatterà alle ore 10:00 e terminerà alla 14:00, e si chiamerà “Ogni Mattina”. Obiettivo di Sky (l’ottavo canale è del gruppo di Murdoch), provare a rubare un po’ di telespettatori alle reti generaliste. Per spiccare nuovamente il volo, Adriana tornerà a vivere a Milano: “Torno dove ho cominciato la mia carriera – dice a riguardo – 25 anni fa arrivai a Milano con due valigie ma tanti sogni nel cassetto”.

ADRIANA VOLPE: “CON MAGALLI UN CAPITOLO CHIUSO”

Il collega di Oggi non poteva non incalzare la Volpe sulla sua nota querelle con Giancarlo Magalli, e a riguardo Adriana ha spiegato: «Per me quello che riguarda Magalli è un capitolo chiuso. Le sue scuse avrebbero certamente avuto un significato umano per me, visto che ciò che giuridicamente deve fare il suo corso andrà avanti. Dal 2017 non mi ha mai cercata. Avrebbe avuto mille occasioni per farmele. È morto mio suocero recentemente e non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Quindi, ribadisco: sono ancora qui che aspetto…». L’ex Gf Vip ha aggiunto di avere “un’anima guerriera”, e di aver dovuto fare i conti con “le ingiustizie, con i compromessi”, ma questi ostacoli che ha incontrato lungo la sua carriera “non hanno mai fermato il mio percorso. Tengo strette certe mie battaglie e certe mie cadute…”.

“ROBERTO L’UOMO DELLA MIA VITA”

Una donna, la Volpe, che sa che nella vita non conta solamente l’estetica: “A 47 anni mi è ben chiaro che il valore aggiunto di una donna non è nel suo aspetto. Adesso non ho paura a mostrarmi senza filtri e senza trucco, pur non rinnegando che da giovane io abbia valorizzato il mio aspetto esteriore”. La futura conduttrice di Tv8 ha parlato anche della sua vita privata, che dopo la fine del lockdown è tornata finalmente “normale”, ma guai ad abbassare la guardia troppo presto: “Ricordiamoci sempre: manteniamo le distanze, e indossiamo la mascherina ogni volta che sia necessario!”. Mentre sul rapporto con il marito Roberto Partli e la figlia Gisele, ha spiegato: “Non esiste rapporto senza crepe, abbiamo avuto alti e bassi, momenti di rottura, ma è naturale. Lui è l’uomo della mia vita perchè è il papà di Gisele, che è la mia vita, e questo varrà per sempre”.



