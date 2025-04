Adriana Volpe si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera lavorativa e personale in un’intervista concessa al settimanale Chi, durante la quale ha fatto sapere che ricominciare è la sua natura. A detta sua tanti sono stati i colpi bassi che ha ricevuto negli anni, questi però l’hanno resa più forte. Da lunedì 3 maggio 2025 approderà su Rai Uno con la conduzione di Linea Verde tradizioni, la trasmissione andrà in onda per sei settimane e lei non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura.

Adriana Volpe, l'ex marito Roberto Parli condannato per maltrattamenti e minacce/ La sentenza

La nota conduttrice pensa che la natura sia stata molto generosa con lei, perché le ha dato la fortuna di essere madre e di avere una spina dorsale per essere sempre forte, anche di fronte alle difficoltà. Adriana Volpe ha fatto sapere di essersi piegata molte volte, ma non si è mai spezzata, tutte le volte si è sempre rialzata più forte di prima. Spesso ha dovuto affrontare situazioni difficili che l’hanno ferita, col tempo però ha capito che gli stop forzati l’hanno fortificata, pensa che l’importante è non arrendersi mai.

Adriana Volpe, chi è: età, figlia, fidanzato Dario Costantini ed ex marito/ "Mi maltrattava e mi minacciava"

Adriana Volpe torna a parla del Grande Fratello, poi svela come ha conosciuto il compagno Dario

Adriana Volpe ha partecipato ad una delle passate edizioni del Grande Fratello Vip e lo ha definito il programma più importante della sua vita perché le ha permesso di guardarsi dentro. Ha vissuto quella esperienza come un’opportunità, durante la quale ha potuto riflettere a lungo e si è fatta vedere per quella che è. Ha ricoperto anche il ruolo di opinionista e continua ad essere attratta dal reality, a detta sua è un cerchio che non si chiude.

A cambiarle la vita è stato anche un altro programma, ‘Cerchiamo te: missione lavoro’, grazie al quale ha ritrovato l’amore. Per la prima volta lei ha ricoperto i panni di autrice e ideatrice, lei intervistava gli imprenditori che offrivano un lavoro e tra questi c’era anche Dario Costantini, tra loro è scattato subito qualcosa. Adriana Volpe ha ammesso di aver sentito subito una forte connessione con lui. Da quel momento hanno iniziato a sentirsi per questioni lavorative ma col tempo si sono resi conto che si erano avvicinati. A detta sua il primo sentimento è stata la stima, aveva voglia di conoscere una persona così perbene, di grande forza e ironia, lei non rideva da tanto tempo.

Adriana Volpe, chi è la figlia Gisele avuta dall'ex marito Roberto Parli?/ "Mi ha aiutata nei momenti bui"

Adriana Volpe parlando del compagno Dario Costantini ha fatto sapere che ha la capacità di farle brillare gli occhi e di farle battere il cuore, pian piano infatti ha abbassato la protezione che si era creata. Ha poi aggiunto: “Non volevo nessuno nella mia vita, avevo timore di mettermi in gioco e lui è riuscito a farmi cambiare idea“.