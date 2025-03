Adriana Volpe ha ritrovato la sua felicità grazie a Dario Costantini, imprenditore di 50 anni e presidente della Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. La loro storia d’amore, che si è consolidata nel corso dei mesi, adesso è ufficiale. L’ex conduttrice del secondo canale della TV di Stato, ha raccontato in una intervista a Gente il suo percorso emozionale, svelando che un aneddoto dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli nel 2020. È successo tutto per caso durante un’intervista che stava facendo. Più ascoltava le parole dell’uomo e lo guardava negli occhi, più notava una certa profondità nel suo sguardo. Insomma, ha sentito Cupido scoccare la sua freccia e si è sentita trafitta.

Negli ultimi anni, la vita di Adriana Volpe è stata caratterizzata da episodi decisamente negativi. La fine di un matrimonio è sempre doloroso e l’addio a Roberto Parli non è stato affatto semplice, caratterizzato da condotte gravi che hanno preso direzioni che non condivideva. L’ex volto di Mezzogiorno in Famiglia, in diverse occasioni, ha anche ammesso di avere avuto paura del suo ex marito, provando rammarico per come sono andate le cose. Di certo, non si aspettava che ci sarebbe stato qualcuno un giorno a farle battere di nuovo il cuore Aveva perso fiducia nell’amore: “Pensavo che sarei rimasta single e invece la vita è riuscita a sorprendermi”.

La Volpe ha fatto il suo debutto a Ne Vedremo delle Belle su Rai1. Alla vigilia del nuovo programma, era uscita un’indiscrezione secondo la quale sarebbe tra le più competitive e punterebbe alla vittoria senza fare gruppo con le colleghe. Parole che le hanno dato fastidio e che ha smentito categoricamente. Durante la prima puntata, ha affrontato la prova ‘Intervista’ all’ospite Massimo Ceccherini. Le sue domande sono state ben poste e le ha condotte con una certa padronanza, frutto anche di anni d’esperienza. I giudizi sono stati positivi per lei, sia dalle colleghe che dalla giuria, ed è riuscita a cavarsela molto bene a differenza di Patrizia Pellegrino.