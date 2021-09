Adriana Volpe/ “Roberto Parli? Separazione difficile, ho cercato di tutelare mia figlia”

Adriana Volpe, la separazione da Roberto Parli e le forti tensioni

Adriana Volpe è una degli ospiti della puntata di oggi di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 dedicato alle interviste ai personaggi più in vista del mondo dello spettacolo. In questo momento, Adriana è tornata alla ribalta come opinionista del Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli, ma anche la sua vita privata – nell’ultimo periodo – ha fatto molto rumore.

Si pensi al presunto screzio intercorso su Instagram sotto a uno dei suoi ultimi post (poi rimosso), anche se non è detto che quei commenti provenissero direttamente da lui (in passato il suo account era già stato hackerato). In ogni caso, Adriana conferma le voci sulla loro separazione: “Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile”, ha dichiarato Adriana, per poi lasciar spazio a una serie di confidenze molto personali e delicate.

Adriana Volpe sul marito Roberto Parli: “Ho lottato per non lasciarlo andare”

“All’inizio ho lottato con tutta me stessa”, si legge ancora nelle anticipazioni dell’intervista. Adriana Volpe sostiene di aver fatto di tutto per tenere unita la sua famiglia, ma alla fine ha deciso di lasciare andare la ‘fune’ (è questa la metafora che usa). Alla fune aveva in qualche modo legato il marito Roberto Parli, nel tentativo di tenerlo vicino a lei e soprattutto alla piccola Gisele. Il suo obiettivo, dice, è sempre stato quello di salvaguardare la figlia: “Quando abbiamo deciso di separarci, per me era importante tutelare la bambina”.

Adriana Volpe parla delle ultime uscite di suo marito, forse facendo riferimento anche al ‘caso’ dei commenti su Instagram: “Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui – chiosa – è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”.



