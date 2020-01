Adriana Volpe/ “Se vai contro il sistema diventi un problema” (Grande Fratello Vip 4)

È stata un volto storico della Rai, Adriana Volpe, da quest’oggi concorrente al Grande Fratello Vip 4. Coniughiamo il verbo essere rigorosamente al passato perché la conduttrice, da qualche tempo, pare essere fuori dai progetti di una delle massime emittenti televisive nazionali. Tutta colpa, stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, del suo “coraggio di denunciare, che, dopo aver visto quanto sto subendo io, purtroppo mancherà in futuro ad altre donne”: il riferimento, affatto implicito, è indirizzato alla querelle che l’ha vista coprotagonista insieme a Giancarlo Magalli, il quale, come ha svelato la 46enne originaria di Trento ai microfoni di RSI La1, le avrebbe rivolto frasi e battute “diffamatorie sulla mia figura di donna, professionista e madre”. A tal proposito, Adriana Volpe ha presentato nei mesi scorsi due querele nei confronti del presentatore e ha portato la questione sui tavoli dei vertici Rai. “L’azienda, però ha considerato me la vera problematica – ha commentato amareggiata –. Sono stata spostata in un’altra trasmissione, poi chiusa malgrado gli ottimi dati d’ascolto. Se vai contro il sistema diventi un problema”.

ADRIANA VOLPE: QUANDO MAGALLI DICEVA “NON LA SOPPORTO”

Non è un mistero, del resto, che fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non vi sia mai stato un gran feeling, come si evince da un’intervista che nel maggio 2016, dunque più di tre anni e mezzo fa, lo stesso conduttore rilasciò al portale “Tvblog”. Interpellato proprio sul suo rapporto con la Volpe, Magalli tuonò: “Non la sopporto. Questa è la verità, non posso negare l’evidenza”. Un concetto a cui seguirono ulteriori pensieri. “C’è addirittura un gruppo su Facebook denominato ‘Perché Magalli non guarda mai la Volpe quando parla?’, o qualcosa del genere. Non l’ammazzerei, per carità: ci lavoro, la tollero, ma alcune sue prerogative non mi rendono contento. Non ci posso far niente. Ho avuto tante partner nella mia carriera, sono sempre andato d’accordo con tutte”. Salvo, però, smentirsi da solo pochi istanti più tardi. “Vi sono tre donne con cui non sono mai andato d’accordo. Si tratta di Anna Falchi, Heather Parisi e Adriana Volpe, ma per motivi diversi. La Parisi era capricciosa, arrivava tardi e faceva come le pare; ho sempre detto, però, che quando lavorava era di una bravura che le si perdonava tutto. Alle altre due, ecco, manca quest’ultimo aspetto”.

ADRIANA VOLPE: CHI È?

Venuta al mondo a Trento 46 anni fa, Adriana Volpe debuttò come modella, per poi approdare sul piccolo schermo nel 1993, in qualità di valletta a “Scommettiamo che…?”, condotto in coppia dal compianto Fabrizio Frizzi e da Milly Carlucci. Il suo esordio da attrice al cinema giunge due anni più tardi, con “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone e “Croce e delizia” di Luciano De Crescenzo. Nel 1999 la Rai le affida “Mezzogiorno in famiglia” e, dal 2003 al 2009, è anche al timone di “Mattina in famiglia”. Fra il 2009 e il 2017 ha condotto “I fatti vostri” con Magalli (del rapporto fra i due abbiamo parlato abbondantemente nei paragrafi antecedenti), per poi passare, o meglio, ritornare a presentare, in sinergia con Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, “Mezzogiorno in famiglia” nel fine settimana, salvo poi veder chiudere definitivamente il programma. Sposata in seconde nozze con l’imprenditore elvetico Roberto Parli e mamma di Gisele (8 anni), non è nuova al mondo dei talent e dei reality show: nel 2007 partecipò alla seconda edizione di “Notti sul ghiaccio”, mentre nel 2018, in tandem con Marcello Cirillo, ha preso parte all’edizione numero 7 di “Pechino Express”.



