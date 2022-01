Adriana Volpe sfotte Alessandro “vuole un prete? la soluzione ce l’ho io”/ E Posta Alex Belli versione prete

Alessandro Basciano, dopo aver litigato con Sophie Codegoni e aver giurato su suo figlio di non dormire più nel letto della ragazza ha cambiato subito idea e dopo aver fatto pace i due fidanzati sono tornati ad essere molto uniti. Il ragazzo ha così chiesto alla redazione del Grande Fratello Vip 2021 l’intervento di un prete in grado di sciogliere il suo giuramento fatto per rabbia pochi minuti prima: “Basta anche un colloquio via voce che mi faccia sentire libero. Mi hanno detto che non c’è mai stata in tutte le edizioni una cosa così, però mi farebbe stare meglio”.

A prendersi gioco dell’insolita richiesta fatta da Alessandro Basciano era stata Manila Nazzaro che aveva commentato: “Siamo a Roma, c’è il Vaticano, forse passa pure il Papa. Secondo me il Grande Fratello e Alfonso Signorini possono chiedere al Papa”.

Adriana Volpe “sfotte” Alessandro Basciano”

La richiesta di Alessandro Basciano ha fatto molto scalpore, a tal punto che Adriana Volpe è intervenuta tirando in ballo anche un ex concorrente del reality e su Twitter ha commentato: “Sophie e Alessandro non preoccupatevi, la soluzione ce l’ho io: Alex Belli sei pronto?”.

Il concorrente però è deciso a non venire meno al suo voto ed è stato visto dalle telecamere dormire assieme ad un peluche di nome “Topina” regalatogli da sua madre. Dopo aver visto la scena la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, ha commentato sulle sue storie Instagram: “Vi prego, chiamate un prete!”.

Sophie e Alessandro non preoccupatevi la soluzione ce l’ho io: Alex Belli sei pronto? #GFVIP pic.twitter.com/hJkHaRpxqu — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 24, 2022

