Adriana Volpe è single? Ormai da mesi sentiamo dire sempre la stessa cosa e i gossip si rincorrono sui social e sulle riviste ormai da quando la conduttrice ha lasciato il reality e si è vista poco o niente insieme al marito. Dalle foto in cui lui andava via con le valigie (smentite dalla diretta interessata) alle foto che la ritraggono ogni fine settimana in luoghi diversi, ma sicuramente lontana da Roberto Parli, Adriana Volpe questa volta sembra davvero “nei guai” e con le spalle al muro potrebbe finalmente confermare quello che tutti sanno già ovvero che tra lei e il marito è finita. Sarà vero oppure no? Qualcuno potrebbe avanzare una critica dicendo che non devono per forza posare sui social per essere una famiglia unita e felice, ma altri ancora sanno bene che ormai da tempo qualcosa non va.

Adriana Volpe single? Chi: “Con Roberto Parli è finita!”

Nonostante le continue dediche di Adriana Volpe al marito Roberto Parli a Ogni Mattina su Tv8, sembra che la loro relazione sia ormai finita da tempo e che i due abbiano un rapporto disteso e amichevole proprio per la loro amata Gisele che qualche volta posa al fianco della madre e altre insieme al padre. Già più di una volta il popolo dei social sia sul profilo della conduttrice che su quello del marito hanno fatto notare questo gelo nella coppia ma entrambi hanno sempre smentito o hanno invitato tutti a rimanere in silenzio e lontano dai caz*i degli altri. Come faranno questa volta a mantenere il riserbo e tenersi lontani dai social.



