Adriana Volpe sotto choc “esplosione sotto casa”/ “Un’auto si è incendiata e…”

Paura per Adriana Volpe, che ha assistito in diretta all’esplosione di una macchina. La showgirl ha documentato su Instagram la scena dell’automobile avvolta dalle fiamme in viale dei Parioli, a Roma. «Si è incendiata una macchina», dice spaventata mentre con il suo smartphone riprende l’auto e il fumo nero generato dal rogo. «Sotto casa una macchina è esplosa e ha preso fuoco, a viale Parioli, Roma», ha aggiunto Adriana Volpe. Nel frattempo sono stati arrivati i pompieri. Infatti una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per spegnere le fiamme. «Sono arrivati adesso i pompieri», ha raccontato l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio 2020, ed è stato descritto da Adriana Volpe, che si trova attualmente a Roma appunto. La giornata che sembrava scorrere tranquillamente per la showgirl è stata scossa per qualche minuto da questo incidente.

ADRIANA VOLPE TERRORIZZATA “ESPLOSIONE SOTTO CASA”

Fortunatamente l’esplosione dell’auto con relativo incendio non ha coinvolto nessuno, stando alle immagini mostrate da Adriana Volpe tra le Instagram Stories di oggi pomeriggio. L’auto era parcheggiata e per motivi che non sono ancora noti, ma che andranno accertati nelle prossime ore, è andata a fuoco. Resta da capire la dinamica di quanto accaduto e il racconto della showgirl potrebbe essere utile in tal senso visto che si trovava nell’appartamento di fronte. Adriana Volpe ha parlato di una esplosione da cui poi sarebbe scaturito un incendio che ha praticamente devastato l’autovettura. Denso il fumo nero che si è sprigionato a causa del rogo, ma l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso lo spegnimento delle fiamme dalla piccola utilitaria. Nessuno per fortuna era in strada in quel momento, complice anche il fatto che in questo momento della Fase 2 le restrizioni sono state allentate di poco.



