Adriana Volpe, il toccante ricordo di Fabrizio Frizzi: “Il suo sorriso…”

La puntata odierna de La Volta Buona è stata ampiamente dedicata al ricordo di Fabrizio Frizzi; tanti ospiti in studio e tante clip che ricordano non solo le gesta professionali del compianto conduttore ma anche la sua attitudine, la sua umanità. Per l’occasione arriva anche Adriana Volpe in collegamento con lo studio de La Volta Buona e direttamente dalle prove per la prossima puntata del nuovo programma di Rai Uno: ‘Ne vedremo delle belle’.

Adriana Volpe, prima di concentrarsi su quale battuta in vista della prossima puntata de ‘Ne vedremo delle belle’, è partita proprio dal ricordo personale e toccante di Fabrizio Frizzi con il quale ha condiviso buona parte delle sue esperienze professionali. “Bastava guardare il suo sorriso per capire che le persone buone esistono, anche in un ambiente come il nostro”. Emozionata la conduttrice nel ricordare le esperienze condivise con il compianto collega e amico: “Gli studi Rai ora portano il suo nome e, avendo iniziato con lui, ora è come se si chiudesse un cerchio…”, aveva detto proprio a ‘Ne vedremo delle belle’.

Adriana Volpe a La Volta Buona: “La prossima puntata de ‘Ne vedremo delle belle’? Saremo davvero sexy!”

Come anticipato, non solo il toccante ricordo per Fabrizio Frizzi; Adriana Volpe ha destato sorrisi nei presenti a La Volta Buona raccontando della sua esperienza nel nuovo programma ‘Ne vedremo delle belle’. In particolare, non è passata inosservata una timida stoccata – seppur goliardica – nei confronti delle colleghe. L’assist parte da Caterina Balivo: “Pensi ancora che sia terapeutica come esperienza?”. Adriana Volpe, colto il messaggio tra le righe della conduttrice, ha dunque spiegato: “L’ho detto perchè quando c’è questa vena di allegria e di sano divertimento dietro le quinte non può essere altrimenti; poi c’è un aumento dell’autostima… Io che pensavo di non saper fare niente, vedrete c’è chi sa fare anche meno!”.

Dopo la simpatica battuta di Adriana Volpe sulle colleghe de ‘Ne vedremo delle belle’, in vista della prossima puntata si è lasciata andare anche ad uno spoiler: “La scorsa settimana ci siamo esibite in una baciata, per sabato invece andrà in onda un ballo sensualissimo; vi dico che avremo un bustino, un corpetto davvero sexy… Sarà una sorta di Moulin Rouge!”