Adriana Volpe stronca Soleil Sorge “Non sei vittima di Alex Belli”/ Delia Duran applaude

Continua a tenere banco all’interno della casa del Gf Vip 2021, la querelle fra Alex Belli e Soleil Sorge. Nonostante il bell’attore di Centovetrine abbia lasciato ormai dieci giorni fa la casa più spiata d’Italia, il pubblico del reality show di casa Mediaset è ancora molto appassionato in merito alla loro storia: è solo un’amicizia speciale? C’è amore? C’è stato dell’altro durante la permanenza del parmigiano a Roma?

Tutte domande che ovviamente trovano risposte variegate, visto che ognuno sembra pensarla in maniera differente, fra chi si schiera dalla parte dell’attore dagli occhi azzurri, chi invece patteggia per la bella influencer italo-americana, e chi invece si posiziona a metà fra i due, dando comunque la “colpa” di quanto accaduto ad entrambi. Sembra pensarla in quest’ultimo modo in particolare Adriana Volpe, ex concorrente del Gf Vip nonché attuale opinionista dello show, che durante la diretta televisiva della puntata di ieri è intervenuta a sostegno di Alex Belli, puntando il dito contro Soleil Sorge.

ADRIANA VOLPE VS SOLEIL SORGE: ECCO CHE COSA HA DETTO IN STUDIO

L’ex conduttrice de I Fatti Vostri non intende far passare l’ex di Uomini e donne come una vittima, e lo ha detto chiaramente: “Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace, ma eravate consapevoli entrambi. Eravate in due. Non è che tu hai stupito il fascino di Alex. Tu sei stata dominatrice e protagonista. Eravate consapevoli del teatrino che facevate in Casa. Per favore non fare la vittima, perché non ci sta”.

Parole che sono state ovviamente apprezzate da Alex Belli ma soprattutto dal pubblico presente in studio, che ha applaudito, con tanto di boato, le dichiarazioni di Adriana Volpe. Soleil, invece, non è riuscita più di tanto a ribattere, affermando comunque che il suo obiettivo non è mai stato quello di essere una vittima. Da segnalare come Delia Duran abbia pubblicato delle stories proprio con l’intervento di Adriana Volpe, e l’emoticon degli applausi, a conferma di aver gradito le parole.

