Adriana Volpe “Su Nathaly Caldonazzo gli autori hanno nascosto alcune cose?”/ “Io mi schiero con…”

Adriana Volpe durante il suo intervento a Casa Chi ha risposto anche ad una domanda in merito alle frasi incriminate di Nathaly Caldonazzo, che tanto hanno fatto infuriare i concorrenti della casa e anche il pubblico da casa che si chiede se la redazione del Grande Fratello Vip voglia nascondere qualcosa o meno.

Anche l’opinionista ha voluto esprimere la sua opinione in merito al comportamento dell’ex concorrente negli ultimi giorni, mettendo in risalto come al di là della presunta frase incriminata la donna non si sia risparmiata nel dare altri giudizi: “Io credo a quello che il Grande Fratello dice, ma che ne abbia dette tante che tutti abbiamo sentito quelle bastano e avanzano”.

Adriana Volpe a Casa Chi ha messo in risalto come Nathaly Caldonazzo durante i suoi ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip abbia mostrato un altro lato di sé rispetto a quello che aveva mostrato durante le prime settimane di permanenza all’interno della casa: “Di certo non ci è andata leggera negli ultimi giorni e ha fatto vedere un lato diverso rispetto a quello delle prime settimane”.

L’opinionista però ha visto un pentimento nelle parole di Nathaly Caldonazzo, soprattutto dopo la puntata che le è costata la nomination: “Credo che si sia pentita anche perché quando parla con Antonio si dichiara preoccupata per la squalifica”. L’argomento di quei video però, secondo Adriana Volpe non sono legati strettamente alla frase detta dalla donna secondo Alessandro Basciano ma farebbe riferimento a “Filmati in cui non dice cose signorili”. La verità, secondo Adriana Volpe: “Sta nel centro, non ci è andata leggera. Si è pentita anche lei di quello che ha detto, ma da lì a dire che gli autori nascondano alcune cose, io mi schiero dalla parte del Grande Fratello”.

