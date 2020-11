Adriana Volpe sui bassi ascolti di Ogni Mattina/ “Faremo i conti a giugno!”

Sin dalla partenza dello scorso giugno, Ogni Mattina su Tv8 ha catalizzato grande attenzione e aspettativa. Il programma ha visto il ritorno in TV di un’entusiasta Adriana Volpe al fianco di Alessio Viola, raccontando al pubblico a casa di attualità, cronaca ma anche argomenti più leggeri e di gossip. Purtroppo, fin dall’inizio, lo show non è riuscito a soddisfare le pretese in fatto di ascolti. In estate, con l’assenza dei competitor Uno Mattina e Mattino 5, lo share del programma si aggirava intorno all’1%, ma col ritorno della concorrenza gli ascolti sono crollati, fino a toccare il record negativo (registrato la scorsa settimana) dello 0,50% di share. È per questo che molti hanno iniziato a chiedersi quale potrebbe essere il futuro del programma, rivolgendo poi la domanda proprio ad Adriana Volpe. La conduttrice, dopo tanto silenzio, ha deciso di dire la sua.

Adriana Volpe rompe il silenzio sui bassi ascolti di Ogni Mattina

Su Instagram, Adriana Volpe, in merito ai bassi ascolti di Ogni Mattina, ha fatto sapere: “Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. In molte zone non ci vedono se non risintonizzano…”, e ha poi precisato che “Facciamo i conti a giugno…Lì riceveremo le pagelle…”. La Volpe ha inoltre sottolineato che più che gli ascolti per lei e il programma sono importanti ‘i contenuti’ ed è su quello che infatti puntano puntata dopo puntata. Non resta che vedere come si svilupperanno gli ascolti dello show di Tv8 nel corso dei prossimi mesi.



