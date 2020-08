Adriana Volpe “Tempesta ormonale con Stefano de Martino”/ Ciacci: “Solo bugie!”

Adriana Volpe tiene le redini anche oggi la sezione del gossip del suo Ogni Mattina su Tv8 e i giochetti, i doppi sensi e le novità non mancano. Ancora una volta i temi sono un po’ vecchi rispetto ad una messa in onda giornaliera, ma quello che ha attirato l’attenzione di tutti sono proprio le parole di Adriana Volpe stessa e di uno dei suoi ospiti fissi, Giovanni Ciacci. L’argomento del giorno è ancora l’addio tra Belen e Stefano de Martino e, in particolare, proprio parlando della coppia e degli ultimi giochetti social a base di luna e di messaggi, Giovanni Ciacci ha rilanciato: “Ti stai arrampicando sugli specchi Adriana… non li difendere, questi due ci prendono solo in giro, mentono…noi ci caschiamo ogni giorno…”.

ADRIANA VOLPE COMMENTA LE DOTI FISICHE DI STEFANO DE MARTINO…

Le risatine e i commenti non mancano. Naturalmente i due stanno un po’ giocando sulla questione commentando il famoso post della luna che sembra essere un botta e risposta tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino ma ecco che arrivano anche delle critiche sul ballerino, reo di non essere poi questa bellezza di cui tutti parlano. In difesa di Stefano, però, arriva proprio Adriana Volpe che alla Alberti e alla sua ospite in studio, supportata da Giovanni Ciacci, ribatte: “Come non te lo spieghi? Come si fa a dire che non è affascinante, crea una tempesta ormonale quell’uomo lì, si che è affascinante”. La risposta di Barbara Alberti non si fa attendere: “Non l’ho mai incontrato dal vivo, magari uno cade stecchito, a vederlo così parrebbe… ci sono tanti bellissimi in giro.. ce ne sono bellissimi”



