Adriana Volpe vs Freccero/ La chiusura di Mezzogiorno in Famiglia e i flop di Rai 2

Adriana Volpe vs Carlo Freccero, nuovo attacco al direttore di Rai 2. La conduttrice nelle scorse settimane si è scagliata contro l’autore televisivo per la chiusura di Mezzogiorno in famiglia, ma non solo: dallo stipendio di Enrico Lucci ai numerosi flop recenti, l’ex modella non ha avuto problemi sulla lingua. E, intervistata da Panorama, ha rilanciato: «Da un impegno quotidiano (I fatti vostri, ndr) sono passata al fine settimana con una sensibile riduzione del compenso. Ora assisto alla chiusura del programma, che si è distinto per gli straordinari risultati di ascolto nel daytime, ottenendo sempre il doppio della media di rete e a costi bassi. Basta pensare che con due puntate di Realiti – il programma di Enrico Lucci – si possono produrre venti puntate di Mezzogiorno in famiglia». A proposito dello scontro con Giancarlo Magalli, tanto da finire in Tribunale, e l’addio a I fatti vostri ha sottolineato: «Sono stata allontanata dopo il contrasto con Giancarlo Magalli: dopo avermi umiliata sia come donna che come professionista – con affermazioni delle quali chi di dovere risponderà a breve in sede penale – ha ottenuto che fossi di fatto defenestrata senza alcun intervento dell’Azienda a tutela dell’immagine del servizio pubblico, oltre che della mia».

ADRIANA VOLPE VS CARLO FRECCERO

Adriana Volpe ha poi parlato di Carlo Freccero e delle sue scelte editoriale: «Ma quale top manager elimina i prodotti di successo? Carlo Freccero ha tentato di chiudere Detto Fatto, poi I Fatti Vostri, ora ha voluto chiudere Mezzogiorno in famiglia per dirottare i soldi su produzioni esterne nella prima serata. Non posso pensare che un direttore Rai che conosce le alte e indiscusse professionalità interne all’azienda, preferisca produzioni esterne a quelle interne che portano ottimi risultati. Si sbandiera il risultato di aver aumentato il target dei giovani ma è facile vantarsi per i risultati di format ricevuti in eredità dalle precedenti direzioni, come Il Collegio o The Voice of Italy. Credo occorrerebbe piuttosto una sorta di mea culpa per gli investimenti in progetti propri che hanno conseguito risultati deludenti: penso a Popolo Sovrano, Realiti, il concerto di Guè Pequeno, Ziggy, Rita racconta Woodstock…». E prosegue ai microfoni di Panorama: «Se ho mai incontrato Freccero? Il dottor Freccero dopo avermi riferito in camera caritatis che il mio allontanamento da I Fatti Vostri era stato uno sbaglio e che avrei dovuto tornare in quel programma, pare avere repentinamente modificato la propria opinione visto che al momento non sono contemplata nei piani Rai per la prossima stagione».

