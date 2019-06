Adriana Volpe VS la RAI/ “Quanto prende Enrico Lucci? Ditemi che non è vero…”

Adriana Volpe contro tutti? La conduttrice su Instagram, si è posta un interrogativo. “Ditemi che questi dati non sono veri: su rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano…) Prendo atto che “Mezzogiorno in famiglia”, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è stato chiuso!”. Ed infatti, come ben sapete, il programma domenicale della seconda rete di Casa Rai, non verrà più trasmesso a partire dalla prossimo stagione. L’ex concorrente di Pechino Express, continua la sua riflessione ad altra voce, parlando di Enrico Lucci e dell’ipotetico compenso che avrebbe percepito per mettere in piedi il suo nuovo programma, dichiaratamente flop, specie dopo averlo “sparato” in prima serata contro Live Non è la d’Urso.

Adriana Volpe VS Enrico Lucci: “Quanto prende per sei puntate? Ditemi che non è vero…”

“Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Realiti, come ho letto su vari articoli, prende 500.000 euro perché se veramente fosse così, in proporzione Fazio prende poco”, si domanda ancora Adriana Volpe. Poi lo sfogo prosegue: “Mi fate capire perché si chiude una produzione interna RAI e si prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio… altrimenti si perde il posto di lavoro”. Tra i commenti, molti internauti danno pienamente ragione alla conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia. “Questa è l’Italia pensano solo a risparmiare i soldi non gli interessa niente degli ascolti…”, commenta un utente. “E’ sempre così! Quando una cosa funziona e funziona bene c’è chi fa di tutto per rovinarla. Mi auguro in un ripensamento e di vederti lì in prima linea al week end… perché rimane come un programma molto carino da seguire mentre si pranza in compagnia”. Riusciranno i nostri eroi a riappropriarsi della domenica mattina di Rai2? Vedremo…





