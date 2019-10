Adriana Volpe vs Magalli/ “Incidente contro di me di proposito, la Rai che ne pensa?”

Non si placa la querelle a distanza fra il noto conduttore di casa Rai, Giancarlo Magalli, il padrone di casa de “I fatti vostri”, e la sua ex collaboratrice Adriana Volpe. Nelle ultime ore il primo è tornato a parlare del rapporto lavorativo fra i due, cosa che ha indotto la stessa showgirl a intervenire. Così, attraverso la sua pagina Instagram, la 46enne di Trento ha scritto: “Un mio ex compagno di lavoro (Magalli ndr), ospite ieri in un programma dell’ammiraglia Rai, non ha perso occasione per continuare a screditarmi, ha sostenuto per l’ennesima volta di avermi dovuto sopportare per otto anni. A tutti, ci piaccia o no, può capitare di lavorare con qualcuno che magari non ci entusiasma; lui stesso, se si fosse trovato così bene con la stessa persona, non avrebbe forse cambiato così spesso compagne di lavoro: la sua lista, infatti, per quanto lunga non è esaustiva (chissà cosa pensa ad esempio di Anna Falchi e Mara Carfagna, e chissà in generale cosa pensano tutte di lui. “Ah, saperlo” direbbe Dandolo)”.

ADRIANA VOLPE VI GIANCARLO MAGALLI: LA QUERELLE NON SI PLACA

La Volpe, a corredo del suo pensiero, pubblica una foto in cui si leggono le parole di Magalli in un’intervista a Diva e Donna, in cui lo stesso svelava di aver creato di proposito un incidente per sbarazzarsi della Volpa: “Ma, ora, io vi chiedo – prosegue la Volpa rivolgendosi ai suoi follower su Instagram – quanti, sul lavoro, per liberarsi di chi non gradiscono, arrivano a creare apposta un incidente? Perché questo, secondo quanto da lui dichiarato tempo fa al settimanale Diva e Donna, avrebbe fatto un mio ex compagno di lavoro visto che, sempre a suo dire, non sarebbe stato accontentato nella sua richiesta di non lavorare più con me”. La Volpe conclude il proprio pensiero sottolineando come nella sua carriera televisiva sia sempre andata d’amore e d’accordo con i suoi compagni di lavoro “tranne uno e nessuno ha mai creato incidenti”. Quindi si rivolge ai suoi follower, e non solo, sollevando alcune questioni: “Cosa vi viene da pensare? Qual è la persona da esecrare? Io o quell’unica? Contrariamente ad altri, non mi arrogo la risposta: a questo punto vorrei sapere però cosa pensa di tutta questa vicenda la Commissione per le Pari Opportunità Rai”.

