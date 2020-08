Adriana Volpe vs Serena Enardu/ “La torta? Più che una svista, una svastica”

Altre polemiche per la torta con la svastica: questa volta a far sentire la sua voce è stata Adriana Volpe. La vicenda è ormai diventata nota: al compleanno di un’amica (Viviana), il marito aveva presentato una torta sulla quale era raffigurata la croce uncinata, tristemente noto. Le gemelle Serena e Olga Enardu, subissate di insulti e minacce (tanto che Serena, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha ventilato l’ipotesi di portare il proprio smartphone in Procura), si erano giustificate dicendo in primis di non essere a conoscenza della cosa, e poi di aver inteso la torta come uno scherzo ironico nei confronti dell’amica, una cosa fatta “per sbeffeggiarla visto che nel suo lavoro e nell’essere compagna è una donna moto forte e moto rigida”. Da cui l’idea di usare il simbolo del nazionalsocialismo tedesco, evidentemente però troppo forte considerata la storia del Terzo Reich.

ADRIANA VOLPE VS SERENA ENARDU

Come detto, Adriana Volpe si è fatta sentire: la conduttrice di Uno Mattina ha utilizzato il suo programma per lanciare una frecciata nei confronti di Serena Enardu. Le due si erano incrociate nella casa del Grande Fratello Vip e non si erano mai prese; così la Volpe ha “sfruttato” l’occasione per prendersela con la Enardu. “Ha detto che si è trattato di una svista? Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica”. Un gioco di parole al termine del quale la Volpe ha sottolineato la profonda differenza tra le due cose; naturalmente l’episodio sarà destinato a far parlare ancora di sé e, per quanto gli insulti ricevuti dalle due gemelle siano chiaramente esagerati e sempre fuori luogo, la “svista” della torta di compleanno con la svastica è naturalmente un episodio dal quale prendere subito le distanze. Come le due gemelle hanno effettivamente fatto, ma il danno intanto c’era già.



© RIPRODUZIONE RISERVATA