Adriana Volpe Vs Sonia Bruganelli “Sei piccola!”/ “Grandi sono le bugie che dici!”

Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli, nuovo round. La calma apparente vista nello studio del Grande Fratello Vip tra le due opinioniste nelle ultime settimane è andata perduta dopo alcune dichiarazioni fatte dalla Bruganelli nell’intervista rilasciata al settimanale Chi. Tra le varie domande, la moglie di Paolo Bonolis ha lanciato una stoccata alla sua collega opinionista, dichiarando: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…”. Le parole di Sonia hanno subito colpito il bersaglio, tanto che la Volpe ha replicato con un altrettanto pungente tweet.

Adriana Volpe replica a Sonia Bruganelli, lei risponde a sua volta su Instagram

“Brava Sonia, hai ragione: – ha dunque scritto Adriana Volpe nel suo post – tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola… e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi.”, ha tuonato l’opinionista del Grande Fratello Vip. Un messaggio che la Bruganelli ha poi ripostato su Instagram, replicando con sarcasmo: “Provavo ad ironizzare durante l’intervista ma… Beh, l’ha presa bene!”, e ha così concluso: “Anche oggi Adriana serena domani!” Di certo Signorini non si lascerà sfuggire l’occasione di avere un nuovo round tra le due in diretta al Grande Fratello Vip!

Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza.

— Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 19, 2022

