C’è anche Adriano Alia tra gli ospiti di Sabato in Diretta, su Raiuno. Il celebre fotografo è pronto a raccontarsi tra vita privata e professionale, ripercorrendo il suo vissuto in carcere e il suo incontro della svolta con Bianca Balti. Nel passato di Adriano Alia, infatti, vi è un periodo trascorso in prigione, dove ha scoperto la sua passione per la fotografia. In carcere ha dunque trovato la sua seconda chance, resa possibile e reale dalla celebre modella che Alia incontrò per puro caso.

“La incrociai fuori da ristorante e le chiesi una foto. Qualche giorno dopo mi sveglio: Bianca Balti ti segue su Instagram. Non ci potevo credere, mi sono fatto coraggio e le ho scritto. Lei ha risposto subito”, ricorda Adriano Alia al Corriere della Sera. Con la top model, Adriano trova la chiave per svoltare a livello professionale.

Adriano Alia, la fotografia tra carcere e l’incontro decisivo con Bianca Balti

D’altronde la showgirl non battuto ciglio quando Adriano Alia le ha raccontato del suo passato in prigione. “Non ha fatto una piega, era curiosa. Bianca Balti è fantastica. Mi ha contattato per seguirla a marzo anche a Parigi, per le sfilate di Valentino”, racconta entusiasta Adriano. Evidentemente il suo talento gli ha permesso di farsi notare e apprezzare anche da una big dello spettacolo come Bianca, che dopo averlo scoperto non se lo è più fatto scappare.

Tra i tanti altri incontri e le altre foto a vip e personaggi famosi, ci sono anche Bresh e Tedua, come racconta il fotografo sempre al Corriere. “Ero a Roma per uno show di Tedua e ho incontrato il manager di Tony Effe…”, spiega ancora. “Nel van arriva Giulia De Lellis. Sarebbero stati i primi scatti della coppia, su cui impazzava il gossip”, rivela Adriano Alia.

