Adriano Aragozzini: “Tina Turner? Ecco perché finì la nostra storia”/ “La sua morte? Aveva di tutto!”

Adriano Aragozzini ricorda la storia d’amore con Tina Turner: dall’incontro al fidanzamento

Adriano Aragozzini, patron del Festival di Sanremo a cavallo fra gli ‘80 e i ‘90, aveva raccontato della sua storia d’amore con Tina Turner nella sua autobiografia del 2017. Ne torna però a parlare, con tanto di inediti dettagli, in un’intervista rilasciata a La Stampa, partendo dal momento in cui l’ha conosciuta: “Mi portano dietro le quinte, me la presentano, le racconto la storia, le do il mio biglietto da visita e le dico: ‘Quando sarai sola ti scritturerò’. Nel ‘75, sempre a New York, un lunedì mi chiama il manager: ‘Tina mi dice di dirle che giovedì debutta a Las Vegas da sola’. Vado e resto basito: era una forza della natura, in miniabito, con 4 ballerine e coriste pazzesche. Al party dopo lo show mi abbraccia e mi dice: ‘Hai visto che mi sono ricordata?’”

Angela Favolosa Cubista, ex di Uomini e Donne choc: "Ho pensato al suicidio"/ "Non ho soldi, mi arrangio…"

L’amore tra i due scoccherà un paio d’anni dopo, durante una cena sulla terrazza di una camera d’albergo dove Tina Turner si trovava per un concerto. Così ha inizio tutto: “Ci rivediamo la sera dopo a Roma, andiamo a cena a Trastevere, mi abbraccia e mi accarezza la schiena. Poteva essere un one shot, è durata due anni. – racconta Aragozzini – Mesi dopo mi chiama da Londra e io vado: e lì nasce la storia vera, dice che mi vuole per il suo compleanno a Los Angeles. Ci vado, le porto un gioiello antico meraviglioso.”

ANDREA GIACOBBE, CHI È IL FIGLIO DI SANDRO GIACOBBE/ "Ho avuto un tumore..."

Adriano Aragozzini: “Ho sentito Tina qualche tempo prima che morisse e…”

Da allora più volte Tina, grazie alla mediazione di Aragozzini, è ospite in Italia, spesso da Pippo Baudo; un giorno però qualcosa cambia. Un paio di anni dopo, Aragozzini chiede l’affidamento di sua figlia alla sua ex moglie, e quella le fa ritirare il passaporto: “Conservo una scatola con i telegrammi di Tina: vado qui, canto là, raggiungimi. Ma io ero bloccato, e la storia è finita così.”

Nel 1990 la invita però come ospite a Sanremo e Tina accetta. L’amore era finito ma non l’amicizia: “Quando veniva in Italia la incontravo sempre. – ricorda Aragozzini – Mi mandò una foto della casa di Zurigo, un villone circondato da un muro enorme. Mi disse che il marito era una persona straordinaria. È vero: molto carino, poco tedesco.” Proprio lui gliel’ha passata al telefono qualche tempo prima della sua morte: “Stava già molto male, aveva un sacco di problemi ai polmoni, ai reni, l’ictus. Aveva di tutto. Non avrei mai pensato dopo tanti anni di provare un simile dolore.”

Nina Moric ricoverata in ospedale: "Nell'ora più buia"/ Fan allarmati: come sta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA