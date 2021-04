Adriano Celentano a Fabrizio Corona “L’unica via è Gesù”/ “Anche Lui giudicato ma…”

Adriano Celentano è tornato a rivolgersi direttamente a Fabrizio Corona attraverso i suoi social, questa volta con un video di quasi 9 minuti da lui realizzato. Da qualche tempo il cantante ha preso a cuore la vicenda dell’ex re dei paparazzi, scrivendo prima delle lettere per via di quella che lui ha ritenuto essere una “punizione ingiusta e spropositata” ai danni di Corona (con riferimento alla revoca dei domiciliari) mentre questa volta ha deciso di dedicargli un lungo video in cui manifesta la sua preoccupazione per le sorti di Fabrizio. Il filmato ha come sfondo musicale la canzone “L’uomo nasce nudo”. Celentano si rivolge a Fabrizio Corona e a suo dire la sola soluzione plausibile è ora quella di rivolgersi alla preghiera con la quale placare la sua rabbia: “Caro Fabrizio, è arrivato il momento di scegliere, il tempo stringe e dobbiamo decidere da che parte andare prima che sia tardi. E l’unica via non solo per te, per me per chiunque, per tutti gli uomini del mondo, l’unica via è Gesù. Senza di Lui siamo già morti, fin dalla nascita”.

Tutto sarebbe scaturito dal grande tormento di Corona paventato in questi mesi. Per Celentano, la soluzione a questa sua condizione consiste proprio nella lettura dei testi sacri dai quali emerge quanto sia inutile meditare vendetta. “Conosco i quattro Vangeli a memoria, li avrò letti almeno 400 volte e ogni volta che arrivo al punto in cui Lui viene schiaffeggiato e sputato in faccia, mi rattristo fortemente e allora vado indietro. Rileggo quelle righe, sperando di trovare parole di vendetta che Lui non ha”, ha aggiunto il cantante, svelando di leggere ogni sera il Vangelo.

ADRIANO CELENTANO, IL VIDEO PER FABRIZIO CORONA

Dal dolore Fabrizio Corona potrebbe riappropriarsi di se stesso. Lo pensa Adriano Celentano, come emerge dal video condiviso sui social: “Caro Fabrizio la tua sofferenza è grande lo so, ma è proprio da questa sofferenza che devi risorgere”, dice, invitandolo ad accettare la decisione dei giudici. Quindi lo esorta ad aprire il suo cuore al “nuovo Fabrizio”, credendo nel suo essere un bravo ragazzo, come dimostrato anche in passato. “Forse perché da qualche parte nel tuo corpo vedo stampata la Sua figura. Anche Lui è stato giudicato, ma a differenza di te, ingiustamente, troppo ingiustamente. Perché quelli non erano giudici, ma una manica di assassini assetati di sangue”, ha proseguito.

Dopo il suo video è giunta la replica di Gabriella, mamma di Fabrizio Corona, che ha voluto pubblicamente ringraziare Celentano per il suo gesto. Nelle Instagram Stories del figlio ha così lasciato un suo messaggio: “Caro Adriano… che dire… la tua idea è fantastica… il video, la canzone, la figura di Gesù, il suo accostamento a Fabrizio, l’invito alla conversione del cuore sono fantastici… TU sei fantastico”, scrive la donna, ringraziandolo per la grande vicinanza.

