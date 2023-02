Adriano Celentano: “Amadeus a Sanremo ha lasciato ancora il segno”/ “Blanco…”

Celentano: “Amadeus ha portato Mattarella a Sanremo”

Adriano Celentano ha apprezzato particolarmente l’impostazione del Festival di Sanremo 2023. Dai social, sono arrivati i complimenti ad Amadeus. Su Instagram, il “Molleggiato” ha scritto: “Bravo, anche questa volta hai lasciato il segno! Dopo la gigantesca partenza a razzo col bellissimo discorso di Benigni sull’affascinante ‘sorella’ del simpatico Mattarella che, finalmente, non era mai successo ma solo con te poteva succedere di vedere un Presidente della Repubblica in persona al Festival di Sanremo”.

Celentano: “Madame la grande novità”

Celentano ha apprezzato particolarmente l’esibizione congiunta di Gianni Morandi, Albano e Massimo Ranieri, che si sono esibiti nei loro più grandi successi: “Resterà l’attimo più fuggente della storia, per la forte emozione scatenata da quei tre”. Non solo gli ospiti e il conduttore; l cantautore sono piaciuti anche i concorrenti: “I cantanti devo dire, tutti bravi, ma cosa è successo…?”.

Il discorso social di Adriano Celentano è proseguito anche con uno “sfogo” su Blanco: “Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch’io mi sarei arrabbiato… Però i fiori…”. Il cantante ha apostrofato Marco Mengoni come “Fortissimo!” ma a suo dire “La grande novità di quest’anno è Madame, per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione”. E nel suo messaggio social, anche un saluto a Rosa Chemical, “Quello che vuole stringermi la mano”. Infine, un nuovo pensiero per Amadeus: “Devo dire che fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai l’anno venturo per superarti?”.

