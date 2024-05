Adriano Celentano, chi è lo zio di Alessandra Celentano/ “Quando lavora non ce n’è per nessuno…”

Adriano Celentano, chi è lo zio di Alessandra Celentano: il legame di parentela

Adriano Celentano è lo zio di Alessandra Celentano, la celebre insegnante di ballo di Amici che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai1. L’ex ballerina vanta dunque uno speciale legame di parentela con il ‘Molleggiato’, uno dei simboli del panorama musicale italiano, e i loro rapporti in famiglia sono sempre stati piuttosto riservati e poco esposti al gossip e ai riflettori dello spettacolo e della televisione, a dispetto della loro indubbia notorietà.

In particolare Alessandra Celentano è nipote di Adriano poiché figlia del fratello del cantante, Alessandro Celentano, nato nel 1920 e venuto a mancare nel 2009. La coreografa è inoltre cugina di Rosita, Giacomo e Rosalinda, i figli che il ‘Molleggiato’ ha avuto dal matrimonio con Claudia Mori. Questo è dunque il legame di parentela che unisce Alessandra e Adriano, che a loro volta condividono la passione per lo spettacolo, lei la danza e lui la musica.

Alessandra Celentano sullo zio Adriano: “Non mi ha mai detto che sono troppo severa“

Alessandra Celentano in rare occasioni pubbliche ha parlato del rapporto con lo zio Adriano. In una vecchia intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’ex ballerina ha rivelato che il cantante guarda spesso Amici e la segue nella sua esperienza in televisione, ammettendo: “Lui non mi ha mai detto che sono troppo severa. Quando lavora non ce n’è per nessuno e in questo siamo simili“. La prof di danza è anche molto legata alla cugina Rosita Celentano, che nel dicembre 2022 le dedicò un dolcissimo video-messaggio durante una sua ospitata a Verissimo.

“Noi abbiamo un legame fortissimo con lei. Quando ci troviamo tutti a casa, lui ci fa vedere tutti i filmini e poi ci vede piangere a dirotto”, ha raccontato Rosita parlando della cugina Alessandra. La prof di danza a sua volta aveva risposto: “La nostra famiglia è molto legata, sentiamo molto questo bene profondo tra di noi, in particolare io e lei andiamo molto d’accordo. Ci sentiamo sempre, siamo più che amiche. Condividiamo tutto. Spesso abbiamo dei momenti di tristezza ricordando cose del passato”.











