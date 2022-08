Adriano Celentano choc: “Attaccherò…”/ “Questo video è per farmi perdonare”

Adriano Celentano è tornato a parlare e a fare parlare di sé sui social media. L’ha fatto, in particolare, attraverso il proprio profilo Instagram, sui cui spazi digitali ha pubblicato un filmato accompagnato dal brano del 2013 “Io non ricordo (Da quel giorno tu)”, interpretabile come una dedica d’amore a Claudia Mori. Nella clip, infatti, la donna compare ripetutamente in diverse immagini che la immortalano in tutta la sua bellezza giovanile e ad esse si alternano istantanee e filmati dell’artista, che nel ritornello canta: “Ma sono certo che da quel giorno tu/ Mi sei scoppiata dentro/ E cosa importa se non ricordo più/ Se nella pelle ci sei ancora tu”.

Insomma, una dedica d’amore capace di ammorbidire anche i cuori di pietra, ma c’è di più; infatti, prima di ‘lanciare’ la base musicale nel video, Adriano Celentano fa una premessa scritta, che non può non essere letta come una nota polemica, forse (probabilmente) nei confronti della situazione politica odierna nel nostro Paese, chiamato alle urne il 25 settembre dopo l’addio del presidente del Consiglio Mario Draghi.

ADRIANO CELENTANO, ACCENNO DI POLEMICA NEL SUO VIDEO SU INSTAGRAM: “ATTENDO DI ATTACCARE QUALCUNO O FORSE TUTTI…”

Nei primi secondi del filmato, infatti, Adriano Celentano scrive: “Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene e, in attesa di attaccare qualcuno o forse TUTTI, per farmi perdonare vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli… L’inesistente”. Ora, “L’inesistente” è la firma che ormai lo contraddistingue e che dà il nome persino al suo account di Instagram, mentre tutto quello che viene detto in premessa sembra fare proprio riferimento alla situazione odierna in Italia, che è tutto fuorché rosea e priva di preoccupazioni.

Il “molleggiato” tornerà alla carica nelle prossime settimane per “urlare” il proprio malcontento e fare ulteriore chiarezza sul concetto esplicitato in questo video? Presto per dirlo, ma Adriano Celentano ha ripetutamente dimostrato di non avere paura di esprimere il proprio punto di vista…

