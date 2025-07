Adriano Celentano senza freni contro Bianca Berlinguer: “A Cartabianca non si capisce mai cosa dicono!”.

Adriano Celentano non sopporta È sempre Cartabianca?

Adriano Celentano è intervenuto contro È sempre Cartabianca, il celebre programma di Bianca Berlinguer che va in onda ogni martedì. Il celebre cantante, che ormai si fa sentire sempre meno spesso sui social e che è sparito dalla scena musicale da un bel po’, è intervenuto sul suo profilo Instagram: “Se cercate una trasmissione politica dove parlano tutti insieme è ‘E’ sempre Cartabianca’. Solo che non si capisce cosa dicono… Però può essere un vantaggio…“.

Un commento piuttosto pesante che ha suscitato una polemica non da poco. Sui social c’è chi si è scagliato contro Adriano Celentano sul suo profilo “Celentanoinesistente“, chiedendogli di concentrarsi sulla pensione e di non pensare ad altro, mentre alcuni fan hanno pensato che il suo commento fosse sensato: “Bravissimo…sopratutto quando l’oca starnazzante ..la conduttrice parla..!!!…se poi dici qualcosa di sensato ti parla sopra di proposito.“. Sono stati molti coloro che si sono posti contro la trasmissione: “Trasmissione odiosa !!! Condotta in modo odioso dalla Berlinguer!!! Oh la si pensa come lei o ti dà in bocca“. E ancora: “Allucinante… ma la Berlinguer, ma non può stare un po’ a casa… trovo che sia pessima nel condurre…un saluto maestro“.

