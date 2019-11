ADRIANO CELENTANO/ Dirà la sua verità sul flop di Adrian? (Verissimo)

Adriano Celentano torna su Canale 5. Il primo influencer della storia (secondo la definizione di Michele Bovi di Tv Sorrisi e Canzoni) sarà protagonista della puntata odierna di Verissimo per annunciare il suo “nuovo” show. Si tratta della seconda edizione di Adrian, la serie evento sospesa nel febbraio scorso per via dello stato di salute di Celentano. A detta di alcuni, il vero motivo della sospensione sarebbe stato il basso numero di ascolti, anche se la rete ha sempre sostenuto il contrario. In esclusiva, oggi pomeriggio, Silvia Toffanin farà un’incursione negli studi dove Adriano e gli altri sono impegnati nelle prove. Dalla visita a sorpresa nascerà un faccia a faccia con lui, Celentano, che da giovedì 7 novembre riprenderà il timone del suo spettacolo insieme ad alcuni ospiti d’eccezione. Prima della serie animata, infatti, andrà in onda uno show di prima serata che lo vedrà al fianco di diversi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Per il momento, i nomi avanzati sono quelli di Carlo Conti, Paolo Bonolis e Massimo Giletti, ma anche Maria De Filippi, Checco Zalone e Ligabue.

Il “personaggio” Adriano Celentano

Adriano Celentano non è mai stato un personaggio convenzionale. Anzi: quando c’era lui, in uno studio televisivo, non si poteva mai stare tranquilli. Oggi che Celentano è di nuovo in tv, la sensazione è più o meno la stessa. Difficile dare anticipazioni o anche solo descrivere il format, perché già si sa che l’artista sconvolgerà tutti i piani. Questa, in fondo, è l’unica certezza. Quando Celentano è nei paraggi, tutto e niente è possibile. Come dimenticare i suoi clamorosi silenzi (sì, è un chiaro ossimoro) e le uscite provocatorie, come quando, nel 1961, osò voltare le spalle alla platea (e alle telecamere) dando quasi scandalo. Celentano non ha mai amato la televisione posata, fatta di bon ton e di regole varie. La si potrebbe chiamare “autenticità”, ma forse non sarebbe del tutto corretto. Celentano è più un “personaggio”, una sagoma, un audace ostentatore di veracità. Suona tutto contraddittorio, eppure è esattamente così.

Adriano Celentano, cosa succede nelle nuove puntate di Adrian

Il suo Adrian, in linea con tutto il resto della sua carriera, è uno show destinato a dividere il pubblico. Questa nuova edizione, anticipata dallo show in prima serata, sarà seguita da cinque episodi della serie TV animata, che affronteranno i temi dell’ambiente, del consumismo, della bellezza e della violenza sulle donne. La serie è ambientata in una Milano futuristica, il 2068, e il protagonista è Adrian, un orologiaio accusato di furto e inseguito per questo crimine dalla polizia (nonostante sia innocente). L’uomo, oltre ad avere una storia d’amore con Gilda, riesce ad arrivare al successo con un brano cantato al concerto del divo Johnny Silver la notte di Capodanno. Dopo questa grande uscita, Adrian fugge, ancora ricercato. Ormai Adrian è un eroe popolare, che combatte a favore della libertà e contro una società ipocrita e alla deriva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA